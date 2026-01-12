Antena3
Para 4 personas

Receta de cardo con almendras y jamón, de Karlos Arguiñano: "Para disfrutar de una verdura de invierno excelente"

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta de cardo para aprovechar todos los nutrientes que aporta esta magnífica verdura de invierno.

El cardo con almendras y jamón es un plato tradicional que, además de sabroso, tiene ingredientes muy interesantes desde el punto de vista de la salud.

Este plato combina ingredientes que apoyan la digestión, cuidan el corazón y aportan nutrientes esenciales sin complicarse la vida.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 cardo
  • 30 gr de almendra laminada
  • 2 lonchas de jamón
  • 3 dientes de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Extiende las lonchas de jamón sobre un trozo de papel de horno y cúbrelas con otro trozo de papel. Colócalas sobre la bandeja de horno y hornéalas a 180º C durante 12-15 minutos. Retira y reserva.

Pela las pencas del cardo retirándoles las hebras. Córtalos en trozos de unos 4-5 centímetros y cuécelos durante 5 minutos en una olla rápida con abundante agua hirviendo y una pizca de sal. Escurre y reserva.

Pela los dientes de ajo y lamínalos. Pon a calentar 3-4 cucharadas de aceite en una tartera, agrega los ajos laminados y dóralos. Introduce los trozos de cardo y saltéalos brevemente.

Tuesta las almendras en una sartén.

Sirve el cardo, salpica con las almendras tostadas y añade unos trocitos de jamón crujiente. Adorna con unas hojas de perejil.

