Receta de cardo con almendras y jamón, de Karlos Arguiñano: "Para disfrutar de una verdura de invierno excelente"

El cardo con almendras y jamón es un plato tradicional que, además de sabroso, tiene ingredientes muy interesantes desde el punto de vista de la salud.

Este plato combina ingredientes que apoyan la digestión, cuidan el corazón y aportan nutrientes esenciales sin complicarse la vida.

Ingredientes, para 4 personas

1 cardo

30 gr de almendra laminada

2 lonchas de jamón

3 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Cardo con almendras y jamón | antena3.com

Elaboración

Extiende las lonchas de jamón sobre un trozo de papel de horno y cúbrelas con otro trozo de papel. Colócalas sobre la bandeja de horno y hornéalas a 180º C durante 12-15 minutos. Retira y reserva.

Extiende las lonchas de jamón sobre un trozo de papel de horno | antena3.com

Pela las pencas del cardo retirándoles las hebras. Córtalos en trozos de unos 4-5 centímetros y cuécelos durante 5 minutos en una olla rápida con abundante agua hirviendo y una pizca de sal. Escurre y reserva.

Córtalos en trozos de unos 4-5 centímetros y cuécelos durante 5 minutos | antena3.com

Pela los dientes de ajo y lamínalos. Pon a calentar 3-4 cucharadas de aceite en una tartera, agrega los ajos laminados y dóralos. Introduce los trozos de cardo y saltéalos brevemente.

Tuesta las almendras en una sartén.

Sirve el cardo, salpica con las almendras tostadas y añade unos trocitos de jamón crujiente. Adorna con unas hojas de perejil.