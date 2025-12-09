Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Arguiñano, sobre la receta de Cordon Bleu con patatas fritas: "Alma, corazón y vida"

El cocinero, al ver el resultado de esta receta, asegura que están todos "con lo dientes que parecen cascabeles". ¡Qué fácil es cocinar rico, sencillo y en poco tiempo con Karlos Arguiñano!

Cuando veas la elaboración de esta receta sentirás que la boca se te hace agua, pero no por mucho tiempo porque no tardarás nada en tenerla lista para disfrutar.

Recuerda que, a la hora de introducir los Cordon Bleu en la sartén, es mejor que se frían primero por el lado de los cortes.

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 filetes de vacuno
  • 4 lonchas de jamón serrano
  • 4 lonchas de queso
  • 2 patatas
  • 2 diente de ajo
  • Harina, huevo batido y pan rallado (para rebozar)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Elaboración

Calienta abundante aceite en una sartén. Pela las patatas, córtalas, introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera. Retíralas y escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente.

Pela y pica los dientes de ajo finamente y repártelos sobre las patatas. Espolvoréalas con un poco de perejil picado y mezcla bien.

Salpimienta los filetes, aplástalos dándoles golpes con la parte plana del cuchillo. Pon encima de cada uno, una loncha de jamón, una de queso y cubre con otro filete.

Calienta una sartén grande con abundante aceite. Pasa los Cordon Bleu por harina, huevo batido y pan rallado, presiónalos un poco para que no se desmonten.

Hazles unos cortes superficiales en diagonal con el contrafilo del cuchillo, introdúcelos en la sartén y fríelos por los dos lados.

Retíralos y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.

