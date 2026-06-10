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Receta de medallones de carne de conejo con salsa de tomate asado, de Karlos Arguiñano

Esta receta es de lo más saludable, puesto que la carne de conejo, además de jugosa, no tiene casi nada de grasa. Arguiñano la ha preparado a la plancha, y la combina con una salsa de tomate asado deliciosa.

Medallones de carne de conejo con salsa de tomate asado

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Mientras cocinas el conejo, puedes poner la salsa en una cazuela a fuego suave para que se mantenga caliente hasta la hora de servir.

Ingredientes, para 4 personas

  • 16 medallones de conejo
  • 2 dientes de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta negra
  • 1 cucharadita de tomillo
  • Perejil

Para la salsa de tomate asado:

  • 3 tomates medianos
  • 1 cabeza de ajo
  • 30 g de pulpa de pimiento choricero
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de vinagre
  • 12-16 hojas de albahaca
  • Sal
Ingredientes Medallones de carne de conejo con salsa de tomate asado
Ingredientes Medallones de carne de conejo con salsa de tomate asado | antena3.com

Elaboración

Para la salsa de tomate asado, pon los tomates y la cabeza de ajo en una fuente apta para el horno. Sazona, mójalos con el aceite y hornea (con el horno previamente caliente) a 180ºC durante 40 minutos. Deja templar, retira la piel de los tomates y pásalos al vaso de la batidora.

Deja templar, retira la piel de los tomates y pásalos al vaso de la batidora
Deja templar, retira la piel de los tomates y pásalos al vaso de la batidora | antena3.com

Agrega los ajos pelados. Incorpora la carne de pimiento choricero, el vinagre y las hojas de albahaca. Tritura y rectifica de sal. Reserva.

Tritura y rectifica de sal.
Tritura y rectifica de sal. | antena3.com

Para el aceite de ajo y tomillo, pela los dos ajos, pícalos finamente y ponlos en un bol. Añade el tomillo y 4 cucharadas de aceite de oliva aproximadamente. Mezcla bien.

Salpimienta los medallones de conejo y pincélalos con la mitad del aceite de ajo y tomillo. Cocínalos en la plancha a fuego moderado durante 2 minutos aproximadamente. Dales la vuelta, pincélalos de nuevo y cocínalos durante otros 2 minutos, hasta que cojan un bonito color dorado.

Cocínalos en la plancha a fuego moderado
Cocínalos en la plancha a fuego moderado | antena3.com

Sirve la salsa de tomate asado en el fondo del plato y coloca encima 4 medallones por ración. Decora el plato con una hojita de perejil.

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