Receta de medallones de carne de conejo con salsa de tomate asado, de Karlos Arguiñano

Mientras cocinas el conejo, puedes poner la salsa en una cazuela a fuego suave para que se mantenga caliente hasta la hora de servir.

Ingredientes, para 4 personas

16 medallones de conejo

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

1 cucharadita de tomillo

Perejil

Para la salsa de tomate asado:

3 tomates medianos

1 cabeza de ajo

30 g de pulpa de pimiento choricero

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de vinagre

12-16 hojas de albahaca

Sal

Ingredientes Medallones de carne de conejo con salsa de tomate asado | antena3.com

Elaboración

Para la salsa de tomate asado, pon los tomates y la cabeza de ajo en una fuente apta para el horno. Sazona, mójalos con el aceite y hornea (con el horno previamente caliente) a 180ºC durante 40 minutos. Deja templar, retira la piel de los tomates y pásalos al vaso de la batidora.

Deja templar, retira la piel de los tomates y pásalos al vaso de la batidora | antena3.com

Agrega los ajos pelados. Incorpora la carne de pimiento choricero, el vinagre y las hojas de albahaca. Tritura y rectifica de sal. Reserva.

Tritura y rectifica de sal. | antena3.com

Para el aceite de ajo y tomillo, pela los dos ajos, pícalos finamente y ponlos en un bol. Añade el tomillo y 4 cucharadas de aceite de oliva aproximadamente. Mezcla bien.

Salpimienta los medallones de conejo y pincélalos con la mitad del aceite de ajo y tomillo. Cocínalos en la plancha a fuego moderado durante 2 minutos aproximadamente. Dales la vuelta, pincélalos de nuevo y cocínalos durante otros 2 minutos, hasta que cojan un bonito color dorado.

Cocínalos en la plancha a fuego moderado | antena3.com

Sirve la salsa de tomate asado en el fondo del plato y coloca encima 4 medallones por ración. Decora el plato con una hojita de perejil.

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