Para 4 personas

Pastel de patata y salchichas, de Karlos Arguiñano: "No tiene ninguna dificultad y es sorprendente"

Qué forma tan fácil y sencilla de cocinar un plato rico y con fundamento. Karlos Arguiñano muestra la elaboración de este pastel de patata y salchichas paso a paso.

En este caso hemos propuesto hacer el pastel con salchichas Frankfurt, pero también podrías utilizar salchichas frescas, carne picada e incluso chistorra o chorizo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 kg de patatas
  • 4 salchichas (tipo Frankfurt)
  • 12 pimientos del piquillo
  • 3 dientes de ajo
  • 3 huevos
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • 200 ml de nata liquida
  • 1 cucharadita de mostaza en grano
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Elaboración

Pela las patatas, cáscalas y cuécelas en una cazuela con abundante agua (que cubra), sal y un chorrito de aceite durante 20 minutos. Escúrrelas y pásalas por el pasapuré.

Condimenta el puré con aceite, sal y pimienta, y mezcla bien.

Para montar el pastel, coloca un aro cuadrado sobre una bandeja de horno y vuelca el puré esparciéndolo bien por todo el molde con ayuda de una lengua. Abre las salchichas a lo largo por la mitad y distribúyelas sobre el puré cubriendo todo.

Casca los huevos en un bol y bátelos. Añade la mostaza y la nata, y mezcla bien con una varilla. Cubre el pastel con la mezcla y espolvorea con el queso rallado. Hornea a 220ºC (con el horno precalentado) durante 15-20 minutos.

Calienta una sartén con dos cucharadas de aceite, pela los ajos, lamínalos y dóralos en la sartén. Agrega los pimientos, sazona y cocínalos a fuego suave unos 15 minutos.

Saca el pastel del horno, pásale una puntilla por todo el borde para que se suelte. Divídelo en cuatro porciones.

Sirve una porción de pastel en cada plato con 3 pimientos y decora con unas hojas de perejil.

