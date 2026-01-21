Pastel de patata y salchichas, de Karlos Arguiñano: "No tiene ninguna dificultad y es sorprendente"

En este caso hemos propuesto hacer el pastel con salchichas Frankfurt, pero también podrías utilizar salchichas frescas, carne picada e incluso chistorra o chorizo.

Ingredientes, para 4 personas

1 kg de patatas

4 salchichas (tipo Frankfurt)

12 pimientos del piquillo

3 dientes de ajo

3 huevos

50 g de queso parmesano rallado

200 ml de nata liquida

1 cucharadita de mostaza en grano

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Elaboración

Pela las patatas, cáscalas y cuécelas en una cazuela con abundante agua (que cubra), sal y un chorrito de aceite durante 20 minutos. Escúrrelas y pásalas por el pasapuré.

Condimenta el puré con aceite, sal y pimienta, y mezcla bien.

Para montar el pastel, coloca un aro cuadrado sobre una bandeja de horno y vuelca el puré esparciéndolo bien por todo el molde con ayuda de una lengua. Abre las salchichas a lo largo por la mitad y distribúyelas sobre el puré cubriendo todo.

Casca los huevos en un bol y bátelos. Añade la mostaza y la nata, y mezcla bien con una varilla. Cubre el pastel con la mezcla y espolvorea con el queso rallado. Hornea a 220ºC (con el horno precalentado) durante 15-20 minutos.

Calienta una sartén con dos cucharadas de aceite, pela los ajos, lamínalos y dóralos en la sartén. Agrega los pimientos, sazona y cocínalos a fuego suave unos 15 minutos.

Saca el pastel del horno, pásale una puntilla por todo el borde para que se suelte. Divídelo en cuatro porciones.

Sirve una porción de pastel en cada plato con 3 pimientos y decora con unas hojas de perejil.