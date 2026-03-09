Atresmedia Cine presenta en el Festival de Málaga Viaje al país de los blancos, basada en la historia real de Ousman Umar

Viaje al país de los blancos, producida por Atresmedia Cine junto a Mundo Cero Crea, Mundo Cero AIE, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures y Noodles Production, se ha presentado en la 29ª edición del Festival de Málaga dentro de la Sección Oficial (Fuera de Concurso), antes de su estreno en cines el próximo 26 de junio. La película está basada en basada en la impactante historia real del ghanés Ousman Umar, famoso divulgador y activista por los Derechos Humanos, que ha dedicado su vida a promover la educación y el emprendimiento en Ghana para que nadie más tenga que huir de su hogar.

Viaje al país de los blancos es el primer largometraje de ficción del director Dani Sancho. La película, con un guion escrito por Guillem Clua, es la adaptación cinematográfica del exitoso libro homónimo de Ousman Umar, quien se interpreta a sí mismo en la película en su versión adulta. Le acompañan en su etapa de adolescencia y niñez los debutantes Benjamin Kakraba y Victor Sey, protagonizando este relato luminoso de esperanza.

El elenco también cuenta con Emma Vilarasau (Casa en llamas) en el papel de Montse, que se convierte en catalizador del viaje de transformación de Ousman y aporta profundidad humana al relato.

"Necesito contar mi historia hasta que no haya más historias como la mía por contar" Ousman Umar

El equipo de Viaje al país de los blancos en la alfombra roja en el Festival de Málaga | Atresmedia Cine

Sinopsis

Basada en la historia real de Ousman Umar, un joven ghanés que abandona su aldea atraído por la idea del "país de los blancos", un lugar lejano que alimenta su curiosidad. Tras una travesía llena de obstáculos llega a Barcelona y descubre que la vida allí no es como él la imaginaba. Hasta que conoce a Montse, que le acoge en su familia y le ofrece, además de amor y apoyo, la posibilidad de un futuro. Ousman no solo la aprovecha, sino que la transforma en algo mucho mayor.

Ousman Umar: "Ver mi historia convertida en película es un sueño que trasciende lo personal: es la voz de miles de jóvenes que, como yo, emprenden viajes imposibles en busca de oportunidades. Este proyecto no solo visibiliza nuestra resiliencia, sino que invita al mundo a mirarse en el espejo de las migraciones con humanidad y esperanza. Es un llamamiento al mundo entero a acompañarnos en nuestra misión de alimentar mentes en origen, mediando la educación digital. Es decir, la solución de la migración forzada pasa por crear oportunidades de trabajo en origen, tal como lo hacemos a través de los proyectos de “Nasco Foundation”.

Para mí, trabajar con Ibon, Dani y Jaime es un regalo; su sensibilidad y compromiso harán que esta película sea un faro de cambio."

Dani Sancho: "Dirigir Viaje al País de los Blancos está siendo mucho más que hacer una película: ha sido sumergirme en una historia real que interpela, conmueve y emociona. Un viaje físico y emocional entre Ghana y España.

Durante años he acompañado a Ousman Umar para entender no solo sus orígenes y recorrido migratorio, sino también la culpa, la esperanza y la fuerza incansable que lo impulsa a ayudar a los demás. Esta película nace del deseo profundo de contar con verdad una realidad que a menudo no conocemos —o no queremos ver."

Jaime Ortiz de Artiñano, director general de Atresmedia Cine: "Viaje al país de los blancos refleja el compromiso de Atresmedia Cine con un cine que emociona, que interpela y que conecta con el público desde historias reales, con temáticas actuales y complejas. La historia de Ousman Umar nos da un ejemplo luminoso y esperanzador de cómo el bien puede prevalecer sobre el mal, sin huir de la dura realidad por la que pasan miles de personas que emigran desde África e intentan buscar un futuro en Europa. Desde luego, el viaje de esta película, con Ousman, Dani Sancho, Guillem Clua y Mundo Cero, está siendo una experiencia maravillosa que estamos deseando compartir con los espectadores en los cines".

Ibon Cormenzana: "Viaje al país de los blancos es una historia real que conmueve, sacude y, sobre todo, inspira. Cuando conocí la historia de Ousman Umar enseguida tuve ganas de conocerle. Poder llevar a la gran pantalla su recorrido vital es una enorme responsabilidad y también un privilegio.

Su testimonio no solo refleja el drama de la migración, sino también una poderosa historia de superación, dignidad y transformación. Desde Mundo Cero Crea creemos en el poder del cine para generar impacto y conciencia social, y esta película encarna plenamente esa misión. Con este proyecto, no solo apostamos por un cine de autor comprometido, sino por dar voz a nuevas miradas que desafían y enriquecen nuestra manera de ver el mundo. Estoy muy ilusionado con el equipo que hemos reunido y con la oportunidad de dar vida a este proyecto con tanto significado."

Viaje al país de los blancos es una producción de Atresmedia Cine, Mundo Cero Crea, Mundo Cero AIE, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures y Noodles Production. Con la participación de Atresmedia, Movistar Plus+, 3Cat y Netflix, el apoyo de ICEC y con la financiación de ICAA. Distribuida en cines por A Contracorriente Films.

Sobre NASCO Foundation

Fundada en 2012 por Ousman Umar, NASCO Foundation es una ONG que busca cambiar el paradigma de la ayuda humanitaria tradicional. Bajo el lema "Alimentar mentes", la organización crea aulas informáticas en zonas rurales de Ghana para dotar a los jóvenes de formación tecnológica y acceso a la información.

NASCO apuesta por la educación digital y el impulso del emprendimiento como los motores reales para frenar la migración forzada, permitiendo que el talento local genere sus propias oportunidades de negocio y empleo desde su comunidad. Con más de 6.000 alumnos formados anualmente en sus aulas, la fundación consolida un modelo de cooperación horizontal donde el desarrollo nace del empoderamiento tecnológico y la libertad de elegir el propio futuro.

Las películas de Atresmedia Cine en el 29 Festival de Málaga

Además de Viaje al país de los blancos, Atresmedia Cine acude a la 29ª edición del Festival de Málaga con otros tres títulos, que formarán parte de la Sección Oficial (Fuera de Concurso): Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva y La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, que clausurará el festival. Atresmedia, patrocinador oficial del Festival de Málaga, también estrena en el festival tres de sus producciones más esperadas: la segunda temporada de Entre Tierras, La Nena y el documental Sidosa, protagonizado por Jordi Évole y Eduardo Casanova.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y

Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.