sociedad
Sucesos

MUERTE

Muere la hija de una influencer por una bacteria días antes de cumplir un año

La menor padecía una condición médica que la mantenía en riesgo constante ante cualquier virus o bacteria.

Paula V. Sisó
Publicado:

La hija de la influencer Daimirelis Vega ha muerto este lunes a las 08:30 horas tras sufrir complicaciones derivadas de una enfermedad autoinmune extremadamente rara que debilitaba gravemente su sistema inmunológico. Fue la propia madre quien confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje en TikTok.

Desde su nacimiento, la pequeña, que iba a cumplir un año en los próximos días, padecía una condición médica que la mantenía en riesgo constante ante cualquier virus o bacteria. Durante meses, los médicos intentaron distintos tratamientos para mejorar su estado de salud, pero su organismo no logró resistir las sucesivas complicaciones.

Desde hace unos días, la menor se encontraba hospitalizada e intubada debido a una bacteria que le provocaba graves problemas respiratorios. Según explicó su madre, los especialistas lograron controlar ese primer episodio, aunque el pronóstico ya era delicado.

"Los doctores no daban esperanzas de vida y Dios me la sacó de eso", relató la madre en un vídeo en redes sociales. Sin embargo, la situación empeoró cuando una segunda infección bacteriana apareció hace apenas dos días y comenzó a afectar los riñones de la menor.

La madre explica en el vídeo que la niña pasó dos días sin poder orinar, señal de que sus órganos empezaban a fallar. Finalmente, en la mañana de este lunes, su cuerpo no pudo resistir más. "La niña falleció. Le doy gracias a Dios por todo lo que hace, me ha dado fuerza. Esta mañana temprano Dios se la llevó", ha expresado entre lágrimas.

A pesar del dolor, la madre ha asegurado que se queda con los recuerdos vividos junto a su hija: "Me quedo con todas sus risas, con todos sus recuerdos. Hice todo, hasta lo imposible. Estuvimos con ella hasta el final".

También ha aseverado sentirse acompañada espiritualmente por su hija y ha agradecido el apoyo que ha recibido en redes sociales. "Si me quieren seguir acompañando se los voy a agradecer. Si no quieren porque seguían a Isely, también lo voy a entender. Ella está allá arriba mirándome", ha señalado.

Tras el fallecimiento, Daimirelis ha pedido ayuda a sus seguidores para afrontar los gastos funerarios.

