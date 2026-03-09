La hazaña con la que Lucía Gil da por cumplida su misión en Pasapalabra: “Ya te puedes ir”

¿Regresará Lucía Gil a Pasapalabra en el próximo programa? La cantante ha dado ya por cumplida su misión en esta visita, a pesar de que le queda una tarde más, al haber completado el panel en el ¿Dónde Están?. “¡En mi vida!”, ha exclamado tras la hazaña, reconociendo que nunca se había imaginado que podría sacar adelante esta prueba.

Roberto Leal ha alucinado con la invitada. “Ya te puedes ir”, ha bromeado, aunque la protagonista le ha seguido el juego afirmando que prefería dejar su visita en todo lo alto con este éxito: “Ya no vuelvo, por si acaso”. Como Javier ha fallado, Alejandro se ha llevado los veinte segundos en juego. Sus invitados han sido fundamentales en este programa, porque Pablo Puyol también ha aportado un pleno con mucho flow en La Pista cantando ‘Like a prayer’, de Madonna.

Por si fuera poco, Roberto ha disfrutado de forma especial este ¿Dónde Están? porque las opciones han hecho un homenaje a dos grupos de Sevilla: Siempre Así y Cantores de Híspalis. ¡Dale al play!