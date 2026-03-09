Antena3
“Si te casas conmigo, seré tu ruina”: la advertencia de Alya que hace temblar a Cihan

Esta noche, en En tierra lejana, seremos testigos del sacrificio de una madre. Alya, acorralada por Cihan y las amenazas de Demir, deja claro que no tiene miedo a nada.

Tras ser pillada por Cihan a la salida de su encuentro con Demir Baybars, Alya decide no callarse nada y le suelta la verdad a la cara. Le confiesa que él fue a buscarla a la comisaría la noche que estuvo detenida y que, desde entonces, no ha dejado de tentarla para destruir a la familia Albora desde dentro.

Cihan, por su parte, no entiende por qué ella le cuenta esto ahora en lugar de haber aceptado la oferta de su peor enemigo para vengarse de una vez por todas. Entonces, ella le deja claro que su única prioridad es su niño: “Por mi hijo atravesaría las puertas del infierno”. Le explica que si escuchó a Demir fue porque él le prometió que no tocaría al pequeño Cihan Deniz.

En un último intento de frenar esta locura de tradiciones familiares, Alya le hace una advertencia a Cihan: si la obliga a casarse con él, será su ruina: “Mátame si quieres, pero desiste”. Él empieza a ver a la mujer que tiene delante con otros ojos. Se da cuenta de que Alya ha tenido en su mano la llave para destruirlo y, sin embargo, ha preferido ser sincera con él. ¿Qué decisión tomará ahora? ¿Dejará que se marche con su hijo a cambio de su buena fe? No te pierdas este capítulo de En tierra lejana, hoy a las 23:00h en Antena 3 y también disponible en atresplayer.

"Si te casas conmigo, seré tu ruina": la advertencia de Alya que hace temblar a Cihan

