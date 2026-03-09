María del Carmen moviliza dos camiones de bomberos para sacarle un anillo: "Al ser de acero solo me lo podían quitar con radial"

María del Carmen jamás pensó que ponerse un anillo iba a ser tan peligroso. Sin embargo, cuando se vio incapaz de sacarlo, comenzó a ponerse nerviosa. "Fui a abrir una puerta y se ve que se me rompió una vena pequeñita y al rato ya no podía sacar el anillo", asegura.

Mientras el dedo se hinchaba y se ponía morado, amenazando con gangrenarse, su familia llamó a emergencias. Lo que nadie esperaba era que llegaran dos camiones de bomberos para salvar el dedo de María del Carmen con una radial.

"Fui a urgencias, pero como el anillo era de acero no podían cortarlo, me dijeron que los únicos que podían hacerlo eran los bomberos", recuerda María del Carmen, "esperábamos un cochecito con dos bomberos, pero cuando vi un camión y detrás otro...".

El corte del anillo con la radial debía ser cuidadoso y preciso, por lo que los bomberos tardaron una hora en sacárselo. Un momento de angustia que, por suerte, quedó en anécdota.