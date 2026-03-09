Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

María del Carmen moviliza dos camiones de bomberos para sacarle un anillo: "Al ser de acero solo me lo podían quitar con radial"

Estuvo a punto de perder el dedo por un anillo de acero imposible de sacar. Tanto es así que tuvieron que venir los bomberos a partirlo con una radial.

Anillo

Publicidad

María del Carmen jamás pensó que ponerse un anillo iba a ser tan peligroso. Sin embargo, cuando se vio incapaz de sacarlo, comenzó a ponerse nerviosa. "Fui a abrir una puerta y se ve que se me rompió una vena pequeñita y al rato ya no podía sacar el anillo", asegura.

Mientras el dedo se hinchaba y se ponía morado, amenazando con gangrenarse, su familia llamó a emergencias. Lo que nadie esperaba era que llegaran dos camiones de bomberos para salvar el dedo de María del Carmen con una radial.

"Fui a urgencias, pero como el anillo era de acero no podían cortarlo, me dijeron que los únicos que podían hacerlo eran los bomberos", recuerda María del Carmen, "esperábamos un cochecito con dos bomberos, pero cuando vi un camión y detrás otro...".

El corte del anillo con la radial debía ser cuidadoso y preciso, por lo que los bomberos tardaron una hora en sacárselo. Un momento de angustia que, por suerte, quedó en anécdota.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Trillizos

María y Benito, padres de trillizos por sorpresa: "Éramos cuatro y ahora somos siete"

Anillo

María del Carmen moviliza dos camiones de bomberos para sacarle un anillo: "Al ser de acero solo me lo podían quitar con radial"

Claudio

Claudio obliga a su hija de 11 años a firmar un contrato para tener su primer móvil

Andy y Lucas
Exclusiva

Hablamos con Lucas tras las palabras de agradecimiento de Andy: "Desde el minuto uno he dicho que yo le sigo queriendo"

Sonsoles Ónega
Emotivo

Las palabras de una mujer de 92 años que emocionan a Sonsoles Ónega: "Hay que luchar en la vida mientras estemos en ella"

Helena Bianco
Nos lo cuenta

Helena Bianco recuerda el drama que vivían las mujeres para divorciarse en su época: "Ellos tenían derecho a la infidelidad"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, recordamos la historia de esas mujeres que, como Helen Bianco, tuvieron que luchar por su propia libertad.

Economista
Última hora

Un economista explica cómo puede afectar la guerra a nuestros bolsillos: "El encarecimiento del petróleo encadena todo"

El conflicto ha encarecido los precios del combustible, pero se espera que también afecte a la cesta de la compra o a otros servicios, como los billetes de avión.

El asesino de mi hijo está libre.

La madre de José clama contra la absolución de 'El Pastilla' de su asesinato: "Se lio a tiros con él sin mediar palabra"

3_Álvaro

La picardía de Álvaro al quedarse con los 650€ que había perdido Lorena

Falete

Conocemos a Falete más allá del artista, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Publicidad