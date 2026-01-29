Receta de conejo con setas, de Karlos Arguiñano: una buena forma de cuidarte sin complicaciones

El conejo es una carne blanca muy magra, con muy poca grasa y rica en proteínas de alta calidad. Es ideal si estás buscando una opción ligera pero nutritiva.

A la hora de cocinar carne de conejo es importante no hacerlo en exceso y mantener siempre un buen nivel de humedad durante la cocción. Puedes utilizar caldo, vino blanco o cerveza para evitar que la carne se reseque.

Ingredientes, para 4 personas

1 conejo troceado

700 g de setas shiitake

2 cebollas

2 cucharadas de salsa de tomate triturado

100 ml de vino blanco

Harina para rebozar

Sal

Pimienta

2 hojas de laurel

Perejil

Ingredientes Conejo con setas | antena3.com

Para la picada:

3 almendras

3 avellanas

1 rebanada de pan frito

Sal

Ingredientes para la picada | antena3.com

Elaboración

Calienta unas 10 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los trozos de conejo, enharínalos y séllalos en la sartén a fuego fuerte. Cuando estén dorados, pásalos a la olla rápida. Reserva.

Cuando estén dorados, pásalos a la olla rápida | antena3.com

Para la picada, pon en un mortero las almendras, las avellanas, el pan troceado y una pizca de sal. Maja bien y reserva.

Pela las cebollas, trocéalas y dóralas en la misma sartén en la que has sellado el conejo. Sazona y deja que se cocinen durante 8-10 minutos, hasta que estén blandas. Añade el tomate y las hojas de laurel. Cocina el conjunto durante 6-8 minutos más.

Añade el tomate y las hojas de laurel | antena3.com

Retira el laurel y tritura la salsa con ayuda de la batidora. Pasa la salsa a la olla rápida. Vierte el vino blanco. Agrega un vaso de agua, si es necesario. Incorpora la picada. Mezcla bien y cocina durante 7-8 minutos desde que suba la válvula de seguridad.

Agrega un vaso de agua, si es necesario | antena3.com

Trocea las setas y saltéalas en una sartén con 4-5 cucharadas de aceite de oliva y una pizca de sal. Espolvorea con perejil picado y añádelas a la olla, una vez cocinado el conejo.

Sirve el conejo con setas en 4 platos hondos. Decora con una hoja de perejil.