Para 4 personas
Receta de conejo con setas, de Karlos Arguiñano: una buena forma de cuidarte sin complicaciones
Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta que le propone Gonçal desde Lérida, una opción perfecta para cuidar tu salud porque la carne de conejo tiene muy poca grasa y es muy fácil de cocinar.
El conejo es una carne blanca muy magra, con muy poca grasa y rica en proteínas de alta calidad. Es ideal si estás buscando una opción ligera pero nutritiva.
A la hora de cocinar carne de conejo es importante no hacerlo en exceso y mantener siempre un buen nivel de humedad durante la cocción. Puedes utilizar caldo, vino blanco o cerveza para evitar que la carne se reseque.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 conejo troceado
- 700 g de setas shiitake
- 2 cebollas
- 2 cucharadas de salsa de tomate triturado
- 100 ml de vino blanco
- Harina para rebozar
- Sal
- Pimienta
- 2 hojas de laurel
- Perejil
Para la picada:
- 3 almendras
- 3 avellanas
- 1 rebanada de pan frito
- Sal
Elaboración
Calienta unas 10 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los trozos de conejo, enharínalos y séllalos en la sartén a fuego fuerte. Cuando estén dorados, pásalos a la olla rápida. Reserva.
Para la picada, pon en un mortero las almendras, las avellanas, el pan troceado y una pizca de sal. Maja bien y reserva.
Pela las cebollas, trocéalas y dóralas en la misma sartén en la que has sellado el conejo. Sazona y deja que se cocinen durante 8-10 minutos, hasta que estén blandas. Añade el tomate y las hojas de laurel. Cocina el conjunto durante 6-8 minutos más.
Retira el laurel y tritura la salsa con ayuda de la batidora. Pasa la salsa a la olla rápida. Vierte el vino blanco. Agrega un vaso de agua, si es necesario. Incorpora la picada. Mezcla bien y cocina durante 7-8 minutos desde que suba la válvula de seguridad.
Trocea las setas y saltéalas en una sartén con 4-5 cucharadas de aceite de oliva y una pizca de sal. Espolvorea con perejil picado y añádelas a la olla, una vez cocinado el conejo.
Trucos de Arguiñano
Sirve el conejo con setas en 4 platos hondos. Decora con una hoja de perejil.
