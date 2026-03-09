Publicidad
EL CAPITÁN EN JAPÓN
Joaquín critica el retiro espiritual por la dureza del madrugón
Joaquín confiesa su frustración con la experiencia de retiro budista tras tener que levantarse a las 5:30 de la mañana, una actividad propuesta por Susana Saborido.
La familia viaja desde Osaka hasta un retiro espiritual denominado “budismo chingón”, pero la propuesta no convence a Joaquín ni a sus hijas, especialmente por los madrugones.
El capitán denuncia la dureza de la convivencia y la falta de entusiasmo por las actividades de meditación, destacando el desafío que supone ajustarse a la disciplina exigida.