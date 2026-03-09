María y Benito, padres de trillizos por sorpresa: "Éramos cuatro y ahora somos siete"

Criar un hijo no es tarea fácil, pero menos aún si te viene multiplicado por tres. Es lo que le ocurrió a María y a Benito, que dieron a luz a trillizos en enero de este año, un embarazo completamente inesperado.

Además de la dificultad en sí misma de tener trillizos, la pareja no debía descuidar a sus otros dos hijos mayores, de 4 y 6 años. "Nos daba miedo que tuvieran celos, pero fue todo lo contrario", confiesa María.

María y Benito están en un constante proceso de aprendizaje a base de prueba y error. Dormir, comer o salir de paseo se ha convertido en una auténtica aventura. "Nos lo tomamos con filosofía porque sabemos que estamos en la peor etapa de descanso, dormimos muy poco", asegura María.

Desde el primer momento tuvieron claro que necesitaban contratar ayuda. "Supimos que se acabaron los caprichos", advierten.

Pese a que nunca imaginaron ser una familia de cinco hijos, María y Benito tienen claro que los trillizos han sido el mayor regalo de sus vidas. Una alegría que ha multiplicado el amor en casa.