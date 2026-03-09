Mejores momentos | 9 de marzo
¡Qué flow! Pablo Puyol hace vibrar con su versión de ‘Like a prayer’ en Pasapalabra
El actor ha hecho pleno en La Pista, se ha gustado con este éxito de Madonna y ha contagiado su buen rollo a todo el plató.
Publicidad
El plató de Pasapalabra se ha convertido en una gran fiesta capitaneada por Pablo Puyol al ritmo de ‘Like a prayer’. El actor no ha dado opción a Emma Ozores para llevarse una rotunda victoria en La Pista, con pleno de cinco segundos y, además, gustándose con este éxito de Madonna.
Roberto Leal ya había avisado de que iba a sonar “una gran canción” y que ambos invitados la conocían “seguro”. Pablo la ha reconocido con el primer fragmento. De hecho, tras ser más rápido con el pulsador, se le ha dibujado una gran sonrisa sabiendo que iba a disfrutar del momento.
Por unos instantes, el actor ha cerrado los ojos para recordar bien la letra. Después, ha comenzado a cantar, le ha puesto mucho flow y ha contagiado ese buen rollo a todo el plató, que le ha acompañado con palmas al más puro estilo góspel. ¡Revive este momentazo en el vídeo!
Publicidad