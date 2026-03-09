El piscinazo de Alejandro en La Pista: sitúa a las Spice Girls... ¡en el año 1964!

Alejandro ha demostrado en La Pista que, aunque uno esté perdido con la canción, lo importante es intentarlo. En el mejor de los casos, puede acertar por casualidad. En el peor, dejar momentos tan sorprendentes y divertidos como en este duelo musical contra Javier. Además, ha evidenciado otra vez las consecuencias de su juventud, como cuando atribuyó el ‘Cuando tú vas’ de Chenoa a Rocío Jurado.

En esta ocasión, ambos concursantes se han quedado en blanco tras escuchar el primer fragmento. Parecía que el verso iba a servirles de poca ayuda, hasta que Alejandro le ha dado al pulsador de forma inesperada. “Igual me estoy columpiando”, ha comentado el concursante antes de revelar su golpe de inspiración.

Para sorpresa general, Alejandro ha empezado a recordar la letra de ‘Wannabe’. “¿La de las Spice Girls?”, se ha extrañado Roberto Leal. Y con razón, porque el concursante ha situado a las chicas picantes... ¡en el año 1964! En realidad, era otro grupo británico: The Beatles, y Javier se ha llevado el triunfo después con ‘Can’t buy me love’. ¡No te lo pierdas en el vídeo!