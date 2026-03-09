Los concursantes, sobre la primera semifinal de El Desafío: “Tenemos más presión que nunca”

María José Campanario tendrá que afrontar una prueba de conducción, “yo con los coches no tengo problema” ha asegurado la mujer de Jesús Janeiro. Jessica Goicoechea se ha mostrado muy motivada con su desafío de puntería, “me da bastante respeto y temblar con un alma en la mano no es una buena combinación”.

Eva Soriano ha asegurado que es la primera prueba que la va a disfrutar mientras que Daniel Illescas habla de la dificultad de la prueba, hacer un cubo de Rubik en apnea, “es algo que o te sale muy bien p te sale muy mal”.

José Yélamo habla de que su prueba “el nombre no invita al optimismo” al explicar la asfixia. Willy Bárcenas tampoco tiene muy claro como será su desafío de equilibrio.

Patricia Conde habla de la guitarra eléctrica, “lo veo muy complicado” y Eduardo Navarrete quiere bailar lo que le den en la primera semifinal de El Desafío.