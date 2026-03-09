Antena3
Claudio obliga a su hija de 11 años a firmar un contrato para tener su primer móvil

A través de un contrato con cláusulas muy concretas, Claudio está dispuesto a controlar la actividad de su hija en internet. Una decisión que ha generado multitud de reacciones en redes.

Claudio

Educar a los hijos en tiempos de internet no es tarea fácil y uno de los momentos más complicados para los padres es la llegada del primer móvil. Claudio ha decidido dejar las cosas claras desde el principio y, por eso, le ha hecho firmar a su hija de 11 años un contrato para poder tener su primer móvil.

El contrato cuenta con cláusulas muy bien definidas. Estas van desde la propiedad del teléfono, que es de los padres, hasta el derecho de los propietarios de confiscar el móvil en caso de incumplimiento de las normas.

"Nace de una necesidad de comunicación con la niña", nos cuenta Claudio, "empezó a salir con sus amigas y a pasar horas fuera de casa". Desde que lo firmaron, no ha hecho falta hacer uso ni revisar sus cláusulas.

Claudio ha querido inculcar desde el principio a su hija la importancia de hacer un buen uso del teléfono y de internet. Y tú, ¿qué opinas? ¡Dale al play para verlo!

Andy y Lucas

Hablamos con Lucas tras las palabras de agradecimiento de Andy: "Desde el minuto uno he dicho que yo le sigo queriendo"

Sonsoles Ónega

Las palabras de una mujer de 92 años que emocionan a Sonsoles Ónega: "Hay que luchar en la vida mientras estemos en ella"

Helena Bianco
Helena Bianco recuerda el drama que vivían las mujeres para divorciarse en su época: "Ellos tenían derecho a la infidelidad"

Economista
Última hora

Un economista explica cómo puede afectar la guerra a nuestros bolsillos: "El encarecimiento del petróleo encadena todo"

El asesino de mi hijo está libre.
SUCESO

La madre de José clama contra la absolución de 'El Pastilla' de su asesinato: "Se lio a tiros con él sin mediar palabra"

Cuatro disparos acabaron con la vida del joven de 26 años, padre de dos hijos y trabajador del puerto de Algeciras. Un jurado popular encontró cuplable a Yusef 'El Pastilla' y fue condenado a más de 22 años de cárcel. Ahora ha sido absuelto.

3_Álvaro
Mejores Momentos | 9 de marzo

La picardía de Álvaro al quedarse con los 650€ que había perdido Lorena

El madrileño ha aprovechado su primera tirada después de que Lorena perdiera el turno.

Falete

Conocemos a Falete más allá del artista, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Gorrillas a pie de calle.

Un grupo de vecinos de Sevilla sale a patrullar las calles cansados de la presencia de los 'gorrillas': "Solo queremos un barrio digno"

2_Lorena

Lorena encadena una serie de errores que la hacen perder 650€

