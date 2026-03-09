Nos lo cuenta
Claudio obliga a su hija de 11 años a firmar un contrato para tener su primer móvil
A través de un contrato con cláusulas muy concretas, Claudio está dispuesto a controlar la actividad de su hija en internet. Una decisión que ha generado multitud de reacciones en redes.
Educar a los hijos en tiempos de internet no es tarea fácil y uno de los momentos más complicados para los padres es la llegada del primer móvil. Claudio ha decidido dejar las cosas claras desde el principio y, por eso, le ha hecho firmar a su hija de 11 años un contrato para poder tener su primer móvil.
El contrato cuenta con cláusulas muy bien definidas. Estas van desde la propiedad del teléfono, que es de los padres, hasta el derecho de los propietarios de confiscar el móvil en caso de incumplimiento de las normas.
"Nace de una necesidad de comunicación con la niña", nos cuenta Claudio, "empezó a salir con sus amigas y a pasar horas fuera de casa". Desde que lo firmaron, no ha hecho falta hacer uso ni revisar sus cláusulas.
Claudio ha querido inculcar desde el principio a su hija la importancia de hacer un buen uso del teléfono y de internet. Y tú, ¿qué opinas? ¡Dale al play para verlo!
