Helena Bianco recuerda el drama que vivían las mujeres para divorciarse en su época: "Ellos tenían derecho a la infidelidad"

Ayer el país se teñía de morado con motivo del Día Internacional de la Mujer, una fecha que aún sigue siendo importante reivindicar. Aunque cada vez las mujeres van logrando conquistar espacios que un día se les arrebataron sin motivo, hubo un momento en la historia en el que las mujeres vivían bajo la mirada de un hombre.

Helena Bianco, la cantante que popularizó aquello de: "Será maravilloso, viajar hasta Mallorca", fue una de las mujeres que se enfrentó al sistema patriarcal de la época. En su caso, pasó de vivir cumpliendo la voluntad de su padre, a cumplir la de su marido.

En su casa, vivió todos los problemas que enfrentaban las mujeres solo por serlo: su madre no tenía ni voz ni voto y todas eran educadas para servir a un hombre. "Mi madre era ama de casa y se dedicaba a cuidar a sus 8 hijos, a mi padre...", nos cuenta.

Dedicarse al espectáculo siendo mujer tampoco fue fácil. "Yo tuve que venir a Madrid bajo autorización paterna y el dinero que ganaba era para mis padres", recuerda Helena Bianco.

Llegó un punto en el que su primer marido le fue infiel y todo el mundo le pidió que guardara silencio, pero Helena se armó de valor y decidió divorciarse. Pese a tener la negativa de muchas personas, fue el primer momento en el que se sintió verdaderamente liberada.

"Tardé mucho en ver que se me estaba tomando el pelo", asegura Helena, "tú no podías dejarte tocar por nadie y ellos tenían derecho a la infidelidad".

Hoy, Helena es un ejemplo de aquellas mujeres que fueron educadas en un sistema machista y que tuvieron que aprender a desprenderse de sus propias cadenas. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!