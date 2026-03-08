Adiós a los reyes: Leonor, Elisabeth, Amalia, Ingrid y Victoria son el futuro de las monarquías europeas

El Día Internacional de la Mujer conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por conseguir la igualdad con el hombre. En este sentido, en el ámbito de la realeza europea mucho han cambiado las cosas: este 2026, un total de cinco de las personas que se sitúan en lo más alto de la línea de sucesión al trono son princesas.

Repasamos qué mujeres son el futuro de la monarquía en Europa.

1. Leonor de Borbón (España)

Empezando por casa. Leonor, la actual princesa de Asturias, es la heredera al trono. A sus 20 años, la hija del rey Felipe VI y la reina Letizia se prepara para ser algún día jefa de Estado completando su formación militar. En ella están puestas las esperanzas de una renovación de la monarquía española, cuya imagen ha estado manchada por los escándalos que han protagonizado algunos miembros de la familia en los últimos años.

Leonor demuestra en su carácter y saber estar la combinación perfecta entre la tradición de la monarquía y la inteligencia y carisma de su madre. Además, se está convirtiendo en un icono de estilo siguiendo también los pasos de la reina Letizia. A su pronta edad ya tiene un color fetiche: el azul.

La princesa Leonor, en los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

2. Isabel de Bélgica

Isabel de Bélgica ostenta actualmente el título de duquesa de Brabante. Es la hija mayor del rey Felipe y la reina Matilde, y sobre ella recae un futuro inédito: será la primera reina por derecho propio en la historia de Bélgica (gracias a la eliminación de la ley sálica en 1991).

Tiene 24 años y habla cuatro idiomas con fluidez: holandés, francés, alemán e inglés. Estudió en Oxford y actualmente es alumna en Harvard, donde cursa un máster en Políticas Públicas. Al igual que Leonor, Isabel también ha recibido formación militar para estar a la altura del cargo de monarca.

Isabel de Bélgica | Gtres

3. Catalina Amalia de Orange (Países Bajos)

La princesa de Orange, hija de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, es quizás la heredera que ha mostrado un perfil más humano y vulnerable. A sus 22 años, Amalia ha tenido que enfrentarse a retos de seguridad que la obligaron a vivir prácticamente confinada en Madrid, un episodio que despertó una oleada de simpatía en toda Europa.

Amalia, además, destaca por su cercanía y su compromiso ético: fue la primera heredera en renunciar a su asignación económica anual (de casi 2 millones de euros) hasta que termine sus estudios, al considerar que no era ético recibirla sin realizar funciones oficiales. Representa a una nueva generación que cuestiona los privilegios y busca la autenticidad.

Amalia de Holanda | Gtres

4. Ingrid Alexandra (Noruega

Aunque su padre, el príncipe Haakon, es el heredero directo, Ingrid Alexandra ya hace historia como la segunda en la línea de sucesión. Será la primera mujer en reinar en Noruega en más de 600 años, rompiendo con una tradición masculina que parecía inamovible.

A sus 22 años, y al igual que sus compañeras de generación, ya ha iniciado su formación militar y actualmente se encuentra en Australia, donde cursa el primer año de la licenciatura en Ciencias Sociales, con especialización en Economía Política y Relaciones Internacionales.

Ella es actualmente la "salvación" de la imagen de la monarquía de Noruega tras iniciarse el proceso judicial por el caso de Marius Borg Høiby, uno de los escándalos más graves que han afectado a una familia real europea en los últimos años.

Ingrid Alexandra de Noruega | Gtres

5. Victoria de Suecia (Suecia)

No podemos cerrar este repaso sin mencionar a la "veterana" del grupo. Victoria de Suecia es la única de esta lista que ya ha consolidado un papel de liderazgo absoluto durante décadas. Fue la primera mujer del mundo en recuperar su derecho al trono después de que Suecia aboliera la ley sálica de forma retroactiva, situándola por delante de su hermano varón.

Madre de la futura reina Estela, Victoria es el ejemplo en el que todas las anteriores se miran. Ha sabido modernizar la corona sueca hablando abiertamente de temas como la salud mental o la dislexia, e incluso casándose con la persona de la que realmente se enamoró, sin importar su origen ni su falta de "formación sólida", tal como lo etiquetaba inicialmente el rey Carlos Gustavo.

Victoria de Suecia | Gtres

Este 8 de marzo de 2026, estas cinco mujeres nos demuestran que la tradición y el feminismo pueden caminar de la mano hacia una nueva era.