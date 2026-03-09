Emotivo
Las palabras de una mujer de 92 años que emocionan a Sonsoles Ónega: "Hay que luchar en la vida mientras estemos en ella"
Sonsoles Ónega se ha roto al escuchar a una espectadora del programa que venía a contar su historia. Esta le ha hecho recordar a su padre, Fernando Ónega, que fallecía el pasado 3 de marzo.
Fernando Ónega, el periodista por excelencia de la Transición, fallecía el pasado 3 de marzo a sus 87 años. Media España acudió a darle el último adiós en una despedida que algunos, incluso, definieron como un "homenaje digno de un hombre de Estado".
Su hija, Sonsoles Ónega, ha reaparecido en su programa tras unos días de descanso. En su regreso, ha conocido a Carmen Herrera, una mujer de 92 años que venía a contar su historia y que no ha podido evitar dedicarle unas palabras de cariño a la presentadora.
"Siento muchísimo lo de tu papá", ha pronunciado Carmen, "eso duele mucho". Sonsoles Ónega se ha roto al escuchar a Carmen, que con la mano en su hombro le ha dado un último consejo: "Hay que luchar en la vida". ¡No te pierdas el emotivo momento en el vídeo de arriba!
