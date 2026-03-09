Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emotivo

Las palabras de una mujer de 92 años que emocionan a Sonsoles Ónega: "Hay que luchar en la vida mientras estemos en ella"

Sonsoles Ónega se ha roto al escuchar a una espectadora del programa que venía a contar su historia. Esta le ha hecho recordar a su padre, Fernando Ónega, que fallecía el pasado 3 de marzo.

Sonsoles Ónega

Publicidad

Fernando Ónega, el periodista por excelencia de la Transición, fallecía el pasado 3 de marzo a sus 87 años. Media España acudió a darle el último adiós en una despedida que algunos, incluso, definieron como un "homenaje digno de un hombre de Estado".

María Rey

Su hija, Sonsoles Ónega, ha reaparecido en su programa tras unos días de descanso. En su regreso, ha conocido a Carmen Herrera, una mujer de 92 años que venía a contar su historia y que no ha podido evitar dedicarle unas palabras de cariño a la presentadora.

"Siento muchísimo lo de tu papá", ha pronunciado Carmen, "eso duele mucho". Sonsoles Ónega se ha roto al escuchar a Carmen, que con la mano en su hombro le ha dado un último consejo: "Hay que luchar en la vida". ¡No te pierdas el emotivo momento en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Claudio

Claudio obliga a su hija de 11 años a firmar un contrato para tener su primer móvil

Andy y Lucas

Hablamos con Lucas tras las palabras de agradecimiento de Andy: "Desde el minuto uno he dicho que yo le sigo queriendo"

Sonsoles Ónega

Las palabras de una mujer de 92 años que emocionan a Sonsoles Ónega: "Hay que luchar en la vida mientras estemos en ella"

Helena Bianco
Nos lo cuenta

Helena Bianco recuerda el drama que vivían las mujeres para divorciarse en su época: "Ellos tenían derecho a la infidelidad"

Economista
Última hora

Un economista explica cómo puede afectar la guerra a nuestros bolsillos: "El encarecimiento del petróleo encadena todo"

El asesino de mi hijo está libre.
SUCESO

La madre de José clama contra la absolución de 'El Pastilla' de su asesinato: "Se lio a tiros con él sin mediar palabra"

Cuatro disparos acabaron con la vida del joven de 26 años, padre de dos hijos y trabajador del puerto de Algeciras. Un jurado popular encontró cuplable a Yusef 'El Pastilla' y fue condenado a más de 22 años de cárcel. Ahora ha sido absuelto.

3_Álvaro
Mejores Momentos | 9 de marzo

La picardía de Álvaro al quedarse con los 650€ que había perdido Lorena

El madrileño ha aprovechado su primera tirada después de que Lorena perdiera el turno.

Falete

Conocemos a Falete más allá del artista, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Gorrillas a pie de calle.

Un grupo de vecinos de Sevilla sale a patrullar las calles cansados de la presencia de los 'gorrillas': "Solo queremos un barrio digno"

2_Lorena

Lorena encadena una serie de errores que la hacen perder 650€

Publicidad