El emotivo mensaje de agradecimiento de Sonsoles Ónega: "Gracias a todos los que habéis sentido la muerte de mi padre"

Fernando Ónega, uno de los periodistas más relevantes de la Transición española, fallecía el pasado 3 de marzo a los 78 años. Un momento que ha conmocionado a todo el país, que aún llora la pérdida de una voz que brillaba por su sensatez y su elegancia.

Su hija, Sonsoles Ónega, ha querido agradecer el apoyo de los espectadores y de todos los familiares y amigos que han estado a su lado durante estos momentos. "Gracias por arroparnos en cada abrazo de consuelo, que no devuelve la vida, pero alivia el dolor de la muerte", afirma.

Hoy, Sonsoles Ónega regresa al trabajo tras un duro golpe, queriendo continuar el legado de su padre y con la mirada puesta en el cielo. "Somos muchos los huérfanos de su mirada azul, de su consejo acertado, de su manera de hacer periodismo", señala Sonsoles Ónega.

La muerte de Fernando Ónega marca un antes y un después en la historia de nuestro país, pero especialmente en la vida de los que le conocieron. Su hija, Sonsoles Ónega, tiene claro que la acompañará en cada historia que le queda por contar.