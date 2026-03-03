Antena3
Para 4 personas

Lomo de cerdo a la sal con piquillos al pilpil, de Arguiñano: "Una receta tan jugosa que sé que la vas a hacer"

La sal consigue que el lomo se quede en una especie de cápsula, conservando así todo el jugo de la carne. Prueba a elabora esta receta original y diferente que puedes comer tanto en frío como en caliente.

Lomo de cerdo a la sal con piquillos al pilpil

El lomo de cerdo a la sal con piquillos al pilpil es un plato equilibrado que combina proteína magra con antioxidantes naturales, ideal para cuidarte sin renunciar al sabor.

Al retirar la sal que cubre el lomo, simplemente cepilla el exceso. Nunca laves la pieza bajo el grifo, ya que perderá sabor.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 kg de lomo de cerdo
  • 500 g de harina
  • 2 kg de sal gruesa
  • 16 piquillos en conserva (con su jugo)
  • 5 dientes de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharada de tomillo
  • 1 cucharada de romero
  • 1 cucharada de orégano
  • Perejil
Elaboración

Pon la sal gruesa en un bol grande. Agrega la harina, el tomillo, el romero y el orégano. Mezcla bien.

Haz una cama de un centímetro de grosor aproximadamente sobre la fuente de horno con la mezcla de sal, harina y hierbas aromáticas. Pon el lomo encima y cúbrelo totalmente con el resto de la mezcla. Hornea a 200ºC (con el horno previamente caliente) durante 50 minutos.

Calienta 6-8 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce los ajos pelados enteros y sofríelos a fuego medio hasta que se doren. Retira la sartén del fuego, añade los pimientos con todo el líquido de la lata y mueve la cacerola con movimientos circulares hasta que el aceite y el líquido de los piquillos emulsionen (la salsa quedará densa y de color blanquecino). Vuelve a poner la cazuela al fuego y cocina a fuego suave durante 30-35 minutos, moviendo la cazuela de vez en cuando.

Saca la bandeja del horno, deja que se temple un poco y retira la costra. Corta el lomo en filetes y sirve 3 en cada plato. Acompaña cada ración con 4 pimientos y su pilpil. Decora el plato con una hojita de perejil.

