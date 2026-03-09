Hablamos con Lucas tras las palabras de agradecimiento de Andy: "Desde el minuto uno he dicho que yo le sigo queriendo"

Andy y Lucas se separaban hace unos meses envueltos en polémicas. Tras años de éxitos, el dúo se ahogaba en conflictos, reproches y dardos que se han extendido, incluso, a sus carreras en solitario.

Tras separarse, Andy Morales confesó haberse sentido utilizado por Lucas, tanto personal como económicamente. Sin embargo, recientemente le ha dedicado unas palabras que han sorprendido a muchos en su último concierto.

"Debo mucho al que fue mi compañero", afirmó, "estuvimos como los niños pequeños tirando pullitas y esas cosas, pero de verdad que, en el fondo, lo digo de corazón, estoy muy agradecido porque me ayudó en muchos momentos de mi vida".

Ante estas palabras, hemos podido escuchar la respuesta de Lucas, que asegura que él también sigue queriéndole, pese a que le ha dolido mucho todo lo que ha dicho de él. "Ha dolido, pero aun así no soy rencoroso", señala Lucas, "solo las almas grandes son las que saben perdonar".

Parece que Andy y Lucas se han dado una tregua. ¿Habrá habido un acercamiento entre los artistas recientemente?