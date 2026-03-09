Xavi ataca a Laporta en plena campaña: "Messi estaba fichado y lo tiró atrás, no dice la verdad"

El exfutbolista y exentrenador del FC Barcelona Xavi Hernández ha revelado en una entrevista con La Vanguardia que Leo Messi estuvo a punto de regresar al club en 2023, pero que la operación se frustró por decisión del presidente Joan Laporta: "Lo tiró atrás porque no quería una guerra con él".

"En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo"

Sobre aquel intento de retorno, Xavi explicó: "Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente".

El exentrenador azulgrana sostiene que el acuerdo estaba encauzado y que incluso contaban con el visto bueno de LaLiga: "El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo" y tenían "la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás", afirmó.

"No viene porque el presidente no quiere"

Xavi asegura que la negativa no estuvo relacionada con cuestiones económicas ni con exigencias del entorno del jugador: "Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder", añadió.

Además, el técnico dejó claro que no contempla un nuevo regreso al club en el futuro: "Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador. A partir de ahí, mi interés es contar la verdad", apostilló.

"Laporta me acabó fallando"

En definitiva, Xavi asegura estar decepcionado con el expresidente Joan Laporta, por lo que confía que el próximo domingo no renueve su mandato y gane las elecciones Víctor Font, ya que el club necesita "un cambio de arriba a bajo".

"Con Laporta tenía una relación muy buena. De hecho, yo ficho por el Barça gracias a él, pero me acabó fallando por completo. Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente, que es Alejandro Echevarría (su excuñado)", ha afirmado.

Apunta a Alejandro Echevarría

Xavi denuncia que Laporta y Echeverría, que según él es "prácticamente quien dirige el club", le hicieron una campaña mediática en contra "con la excusa de la preparación física" y de que había pedido dar de baja a diez jugadores de la plantilla, algo que ha asegurado que es mentira.

"Y lo que es peor y más decepcionante, Alejandro se dedicó a hablar con futbolistas, como Sergi Roberto, Araujo, Pedri o Raphinha, y les dijo que yo los quería vender", ha desvelado.

"Se nos iba a Busquets, pedí que ficharan a Zubimendi y me dijeron que no por un tema económico. Después Jordi Cruyff (adjunto a la secretaría técnica), se fue por el menosprecio que le tenían, es decir, al hijo de Cruyff. Ellos, que llevan la bandera del cruyffismo... Yo le dije: 'pero qué me dices, acabamos de ganar la Liga'. Al cabo de mes y medio, prescinden de Mateu (Alemany, el director deportivo). En aquel momento tenía que haberme ido yo también", ha reflexionado.

"El club necesita gente sana"

Xavi ha decidido explicar su "verdad", porque quiere que el socio entienda "lo que está pasando dentro del Barça" y que "el club necesita un cambio de arriba a abajo, de estructura, profesionalidad...".

"No podemos depender de gente que no es noble. Ellos te hacen creer que el Barça es un 'o estás conmigo o estás contra mí'. Ese es su modus operandi y es una pena para el barcelonismo. Yo no voy contra Laporta, voy a favor del Barça. Necesitamos a gente sana", ha apostillado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.