¿Se confirma la relación entre Mbappé y Ester Expósito?: "Hay fotos y hay vídeo"

Las redes sociales echan humo tras la publicación de una serie de imágenes en las que se aprecia la cercanía que existe entre el futbolista Kylian Mbappé y la actriz Ester Expósito, también física: "Hay fotos y hay vídeo", afirmaba la periodista Gema López antes de ampliar la información.

El supuesto romance ha sido desvelado por un influencer francés que cita varias testigos que aseguran que estuvieron en un exclusivo local de la capital francesa "besándose toda la noche".

Las fotos subidas por la misma actriz, de una cena con vistas a la Torre Eiffel, refuerzan aún más la teoría de su noviazgo con Mbappé.

Ester expósito se encuentra en París con motivo de la semana de la moda y Mbappé debido a un tratamiento médico: ¿Es una coincidencia?, se preguntaban en plató.

Alarmas en el Real Madrid

La inquietud habría aumentado en las oficinas del club de Chamartín, y es que preocupa que una posible persecución mediática pueda afectar al rendimiento de la estrella francesa en el primer equipo del Real Madrid.

La decisión de Mbapé de acudir a París a recibir tratamiento por la lesión que arrastra los últimos meses no habría sentado bien en el club blanco y ahora temen que una posible falta de discreción repercuta negativamente en el delantero a causa del acoso de los paparazzis.

