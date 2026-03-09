Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CORAZÓN

¿Se confirma la relación entre Mbappé y Ester Expósito?: "Hay fotos y hay vídeo"

Hace tiempo que circulan rumores sobre un romance entre el futbolista y la actriz. Ahora Ester Expósito y Kylian Mbappé han compartido cena y estancia en un lujoso hotel de París, y habrían viajado en el mismo jet privado.

Kylian Mbappé y Ester Expósito

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Las redes sociales echan humo tras la publicación de una serie de imágenes en las que se aprecia la cercanía que existe entre el futbolista Kylian Mbappé y la actriz Ester Expósito, también física: "Hay fotos y hay vídeo", afirmaba la periodista Gema López antes de ampliar la información.

El supuesto romance ha sido desvelado por un influencer francés que cita varias testigos que aseguran que estuvieron en un exclusivo local de la capital francesa "besándose toda la noche".

Las fotos subidas por la misma actriz, de una cena con vistas a la Torre Eiffel, refuerzan aún más la teoría de su noviazgo con Mbappé.

Ester expósito se encuentra en París con motivo de la semana de la moda y Mbappé debido a un tratamiento médico: ¿Es una coincidencia?, se preguntaban en plató.

Alarmas en el Real Madrid

La inquietud habría aumentado en las oficinas del club de Chamartín, y es que preocupa que una posible persecución mediática pueda afectar al rendimiento de la estrella francesa en el primer equipo del Real Madrid.

La decisión de Mbapé de acudir a París a recibir tratamiento por la lesión que arrastra los últimos meses no habría sentado bien en el club blanco y ahora temen que una posible falta de discreción repercuta negativamente en el delantero a causa del acoso de los paparazzis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Los 'sintecho' duermen en el hospital.

Los 'sintecho' de Barajas toman la sala de espera del hospital La Paz: "Esto parece una cuadra, normal que les quieran echar"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Garbanzos salteados con verduras y morcilla, de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano: receta completa, colorida y saludable de garbanzos salteados con verduras y morcilla

Kylian Mbappé y Ester Expósito

¿Se confirma la relación entre Mbappé y Ester Expósito?: "Hay fotos y hay vídeo"

Ensalada de escarola y pollo con mango, de Arguiñano: con una vinagreta dulce y diferente

Ensalada de escarola y pollo con mango, de Arguiñano: con una vinagreta dulce y diferente

Juan del Val ante la primera semifinal
El viernes a las 22:00

Juan del Val, impresionado en la primera semifinal: "Es la mejor edición de El Desafío de la historia"

Subida de precios de los carburantes.
SUBIDA DE PRECIOS

¿Hasta dónde subirán el barril y los carburantes? ¿Cómo nos afectará al bolsillo? Hablamos con un experto en inversiones sobre las consecuencias de la guerra de Irán

Jon Echeverría Vs. Carlo Angrisano PP
¿Crisis PP?

Duras críticas de Jon Echeverría al ex número dos de las NNGG del PP: "El tránsfuga Girauta, su tío, le ofrece acomodo en Vox"

La polémica dimisión del secretario general de las juventudes del Partido Popular ha incluido su petición de voto a Vox y llega en plena recta final de la campaña electoral de Castilla y León.

Los 'sintecho' duermen en el hospital.
Denuncia

Los 'sintecho' de Barajas toman la sala de espera del hospital La Paz: "Esto parece una cuadra, normal que les quieran echar"

Muchas personas sin hogar se acercan cada noche a las urgencias del hospital La Paz en busca de cobijo. Tras entrar en el triaje consiguen una cama durante unas horas. Los pacientes denuncian una situación insostenible.

Opositores con trabajo fijo.

"Renuncio a mi antigüedad y al 10% de mi sueldo por ser funcionario". Los nuevos opositores

Los concursantes, sobre la primera semifinal de El Desafío: “Tenemos más presión que nunca”

Los concursantes, sobre la primera semifinal de El Desafío: “Tenemos más presión que nunca”

Ojos

La moda de cambiarse el color de los ojos: "Tenía dos tonalidades de marrón diferentes y me los quise poner verdes"

Publicidad