Muere Jokin Uribetxeberria a los 34 años en plena subida al monte Gorostiaga

El corredor de montaña vasco Jokin Uribetxeberria (1991) murió este sábado por la mañana mientras ascendía al monte Gorostiaga, en Legazpi (Guipúzcoa). Los servicios sanitarios acudieron rápidamente al lugar, pero no pudieron reanimarle tras sufrir un infarto.

El suceso tuvo lugar en una subida habitual utilizada por los corredores de montaña en esta cumbre, una pendiente recta de fuerte desnivel conocida popularmente como 'Mataburros'.

Club Alpino Uzturre

Uribetxeberria pertenecía desde hace años al club Alpino Uzturre, que ha trasladado un mensaje de condolencias a la familia y amigos.

El fallecido era una persona muy conocida en la localidad y trabajaba como profesor en la ikastola Haztegi, en Urola Garaia.

Y es que tanto Jokin como su hermano Iñigo Uribetxeberria eran corredores habituales en pruebas de montaña y figuras populares en la comarca.

De hecho, el pasado sábado 28 de febrero había participado en la Kangas Mountain, en Cangas de Onís, sobre una distancia de 33 kilómetros, donde acabó en el puesto 77 tras completar el recorrido en tres horas y 27 minutos. También estuvo presente en enero en la presentación oficial del equipo Alpino Uzturre para la nueva temporada.

Condolencias

La Federación Vasca de Montañismo expresó igualmente sus condolencias a la familia, amigos y allegados del deportista, que en 2024 formó parte de la selección vasca en el Campeonato de España de ultra distancia.

"Recordaremos siempre su pasión y compromiso con el deporte de montaña. Desde la selección vasca de carreras por montaña queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y allegados. Un fuerte abrazo en estos duros momentos", señaló la federación en sus redes sociales.

