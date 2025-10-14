Los talents de la cuarta gala de La Voz reciben mensajes sorpresa de sus familias antes de su Audición

Antes de que las luces del plató se encendieran y los coaches se sentaran en sus sillas, los talents de la cuarta gala de La Voz aceptaron el reto que les propusimos. Entre nervios, ilusión y mucha esperanza, los artistas recibieron mensajes sorpresa de sus familias y amigos, justo antes de salir a cantar.

Las palabras de sus seres queridos fueron el empujón perfecto para calmar los nervios y recordarles por qué estaban allí: para cumplir un sueño.

Hubo risas, lágrimas y momentos llenos de emoción. Algunos recibieron audios con palabras de ánimo, otros vídeos sorpresa de sus padres o hermanos, y no faltaron los mensajes cargados de humor y cariño.

Los mensajes se convirtieron en el mejor amuleto de la noche, llenando de energía y emoción el ambiente antes de cada actuación. Y es que, en La Voz, los sueños no solo se viven en el escenario… también se sienten detrás de él. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!