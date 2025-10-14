Contenido exclusivo
Los talents de la cuarta gala de La Voz reciben mensajes sorpresa de sus familias antes de su Audición
Un impulso de cariño que les dio fuerzas para enfrentarse a una de las noches más decisivas de las Audiciones a ciegas.
Antes de que las luces del plató se encendieran y los coaches se sentaran en sus sillas, los talents de la cuarta gala de La Voz aceptaron el reto que les propusimos. Entre nervios, ilusión y mucha esperanza, los artistas recibieron mensajes sorpresa de sus familias y amigos, justo antes de salir a cantar.
Las palabras de sus seres queridos fueron el empujón perfecto para calmar los nervios y recordarles por qué estaban allí: para cumplir un sueño.
Hubo risas, lágrimas y momentos llenos de emoción. Algunos recibieron audios con palabras de ánimo, otros vídeos sorpresa de sus padres o hermanos, y no faltaron los mensajes cargados de humor y cariño.
Los mensajes se convirtieron en el mejor amuleto de la noche, llenando de energía y emoción el ambiente antes de cada actuación. Y es que, en La Voz, los sueños no solo se viven en el escenario… también se sienten detrás de él. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!
