Blanca logra escapar de la DANA abriendo un agujero en la pared: "Fue una tromba de agua con nosotros dentro"

Las fuertes lluvias han azotado nuestro país este fin de semana, dejando algunas zonas inundadas. Blanca llegó a temer por su vida al verse sorprendida por el agua en Godall (Tarragona).

La DANA Alice ha dejado a su paso importantes daños este fin de semana. Las intensas lluvias y fuertes rachas de viento provocaron inundaciones en varias localidades, cortes de carreteras y suspensión de servicios públicos. Numerosas viviendas y comercios han quedado anegados, especialmente en Valencia, Alicante o Cataluña.

En Godall (Tarragona), Blanca llegó a temer por su vida. Esta estaba en el interior del bar que regenta cuando el agua la sorprendió. "Cuando nos dimos cuenta bajaba agua con muchísimo fango, sabíamos que eso era el desbordamiento del barranco", señala.

Desesperada, Blanca cerró la puerta, pero el agua la reventó. "Fue una tromba de agua con nosotros dentro", recuerda.

Por suerte, cogieron un extintor y lograron abrir un agujero en la pared por el que pudieron escapar. Una medida desesperada que logró salvarles la vida.

