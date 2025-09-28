La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés

La salsa de melocotón no solo es deliciosa, sino que también puede ser un excelente aporte para tu salud si la preparas con ingredientes naturales y frescos, como lo hace Karlos Arguiñano.

En general, las salsas con fruta como la de melocotón, mango, piña o manzana, hacen una pareja espectacular con carnes blancas como el pollo, el pavo o incluso el pescado.

Esa mezcla de dulce y salado no solo alegra el paladar, sino que también tiene sentido desde el punto de vista nutricional: las frutas aportan azúcares naturales, fibra, antioxidantes y vitaminas, mientras que las carnes blancas son una excelente fuente de proteína magra, hierro y vitaminas del grupo B.

Karlos Arguiñano ha combinado estos dos sabores en la receta de solomillo de cerdo con salsa de melocotón. Un receta que te ayudará a crear una comida más equilibrada y completa, que aporta energía sostenida y favorece la recuperación muscular, sin saturar el cuerpo con grasas pesadas.

Además, al usar frutas en salsas, muchas veces se puede evitar el uso de azúcares refinados, salsas procesadas o ingredientes artificiales.

Eso significa que estás dando sabor con lo mejor de la naturaleza, cuidando tu salud sin sacrificar el gusto. En resumen, es una forma deliciosa e inteligente de comer más sano.