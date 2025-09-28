Antena 3 LogoAntena3
¡Con beneficios de sobra!

La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés

Las salsas elaboradas con fruta combinan de maravilla con las carnes blancas, así lo asegura Karlos Arguiñano. Además, esta salsa no solo es fácil de preparar, sino que también aporta muchos beneficios para tu salud digestiva, inmunológica y cardiovascular.

La salsa de melocotón no solo es deliciosa, sino que también puede ser un excelente aporte para tu salud si la preparas con ingredientes naturales y frescos, como lo hace Karlos Arguiñano.

En general, las salsas con fruta como la de melocotón, mango, piña o manzana, hacen una pareja espectacular con carnes blancas como el pollo, el pavo o incluso el pescado.

Esa mezcla de dulce y salado no solo alegra el paladar, sino que también tiene sentido desde el punto de vista nutricional: las frutas aportan azúcares naturales, fibra, antioxidantes y vitaminas, mientras que las carnes blancas son una excelente fuente de proteína magra, hierro y vitaminas del grupo B.

Karlos Arguiñano ha combinado estos dos sabores en la receta de solomillo de cerdo con salsa de melocotón. Un receta que te ayudará a crear una comida más equilibrada y completa, que aporta energía sostenida y favorece la recuperación muscular, sin saturar el cuerpo con grasas pesadas.

Además, al usar frutas en salsas, muchas veces se puede evitar el uso de azúcares refinados, salsas procesadas o ingredientes artificiales.

Eso significa que estás dando sabor con lo mejor de la naturaleza, cuidando tu salud sin sacrificar el gusto. En resumen, es una forma deliciosa e inteligente de comer más sano.

