Silvia descubrió por Instagram que habían matado a su hijo: "Cuando vi la noticia, pensé que era la zona donde solía salir"

Silvia se levantó una mañana y, al leer una noticia de un apuñalamiento en Lleida, automáticamente pensó en su hijo Juan: era la zona donde solía salir. Al intentar llamarle, no obtuvo respuesta y fue un amigo del joven quien confirmó que el protagonista de aquella noticia era su hijo.

"Fue un amigo suyo por un WhatsApp el que me dijo que le habían apuñalado en el corazón y que estaba en el hospital", recuerda Silvia.

Cuando fue al hospital por la mañana, le confirmaron que su hijo había fallecido sobre las 4 de la madrugada, fruto de una riña entre grupos e intentando defender a una amiga. Horas más tarde, se presentaban en la casa de Silvia para comunicarle el fallecimiento, cuando ella lo sabía desde hacía 6 horas.

Hoy, la familia de Juan lamenta la pérdida de un joven que califican como bueno, valiente y cariñoso y denuncian la forma en la que se tuvieron que enterar de la terrible noticia. Además, exige justicia para su hijo y piden que el asesino pague por sus actos: "Nos sentimos muy desamparados por la ley del menor, parece que cubre más al agresor que a la víctima".