Habla el hermano de uno de los españoles encerrados en 'Black Beach', la cárcel de Guinea Ecuatorial, entre más peligrosas del Mundo

Los protagonistas de esta historia, David y Javier son españoles y trabajan en una empresa de televisión digital. El 22 de enero se reúnen con el Gobierno guineano que les arresta por presuntos delitos de corrupción.

La prisión en la que se encuentran tiene unas condiciones deplorables, en ella los presos son sometidos a torturas, violaciones, carecen de asistencia médica y son encerrados sin comida y desnudos. En Espejo Público hemos podido hablar con Aaron, hermano de uno de los detenidos, que cuenta que ni siquiera conocen el motivo real de la detención: “a ellos no les correspondía porque no tienen ningún poder dentro de la empresa”.

Los detenidos asisten a una reunión con supuestos directivos tras la que les retiran los móviles, les quitan el pasaporte y los encierran en prisión. En plena entrevista, el hermano cuenta que le da miedo de hablar por las posibles represalias, pero Susanna toma las riendas de la situación y es ella la que explica: “Lo voy a contar yo, que a mí no me van a represaliar: es una cárcel conocida por su extrema brutalidad y su gran vulneración de los derechos humanos”

Javier estuvo a punto de fallecer

“Como llevan cuatro meses incomunicados, sin derecho a visitas de abogado, iniciaron una huelga de hambre” “estuvo al limite” “en ese momento dejaron entrar a su mujer un rato y desde entonces no sabemos nada más de ellos”

8 meses sin una imputación formal

La abogada Montse Suárez habla del tema desde el backstage y condena profundamente la vulneración de los derechos humanos a la que se está sometiendo a estos españoles, y pide al Gobierno de España, a las autoridades consulares, que reaccionen a la situación porque afirma que es lo único que puede salvar a estos hombres.

“Nos hemos enterado extraoficialmente de que esta semana no se les puede llevar comida”, nos cuenta su hermano, que afirma que dejan a los familiares entregarles comida. “También les han prohibido salir al patio, están en una celda con otras veinte personas y compartiendo cama ambos españoles”

Nos cuenta que están desesperados, con un deterioro psicológico tremendo, y asegura que “aunque realmente fuesen culpables, nadie se merece eso”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.