Marina, amenazada el día del entierro de su marido: "Nos dijeron que si no pagábamos, sacaban a toda mi familia del nicho"

Marina fue víctima de un monumental error justo el peor día de su vida. A punto de enterrar a su marido y apenas unos meses después de enterrar a otro miembro de la familia, la empresa funeraria amenazó con desahuciar su nicho si no pagaba 5.000 euros.

La empresa alegó que su contrato había caducado hacía cuatro meses, algo que a Marina no le cuadraba porque había enterrado a otra persona hacía tres y nadie la había avisado. "Nos advirtieron que si no pagábamos, sacarían a toda mi familia de allí", nos cuenta.

Cuando estaba a punto de pagar a la funeraria, otro familiar decidió mirar el contrato del nicho, que no dejaba lugar a dudas: estaba contratado a perpetuidad. "No nos dieron opciones, nos olía muy raro", advierte Susana, su prima, "no sabemos si es una estafa".

A día de hoy, la familia de Marina desconoce si aquello fue un error o un intento de estafa y cuentan su historia para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo. ¡Dale al play para enterarte de todo!