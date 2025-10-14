Antena 3 LogoAntena3
Marina, amenazada el día del entierro de su marido: "Nos dijeron que si no pagábamos, sacaban a toda mi familia del nicho"

A punto de enterrar a su marido, recibió una llamada que le decía que el contrato del nicho en el que estaban todos sus familiares había caducado: debía pagar 5.000 euros o sacarlos de allí. Sin embargo, Marina había pagado por un nicho a perpetuidad.

Amenazada en el entierro de su marido

Marina fue víctima de un monumental error justo el peor día de su vida. A punto de enterrar a su marido y apenas unos meses después de enterrar a otro miembro de la familia, la empresa funeraria amenazó con desahuciar su nicho si no pagaba 5.000 euros.

La empresa alegó que su contrato había caducado hacía cuatro meses, algo que a Marina no le cuadraba porque había enterrado a otra persona hacía tres y nadie la había avisado. "Nos advirtieron que si no pagábamos, sacarían a toda mi familia de allí", nos cuenta.

Cuando estaba a punto de pagar a la funeraria, otro familiar decidió mirar el contrato del nicho, que no dejaba lugar a dudas: estaba contratado a perpetuidad. "No nos dieron opciones, nos olía muy raro", advierte Susana, su prima, "no sabemos si es una estafa".

A día de hoy, la familia de Marina desconoce si aquello fue un error o un intento de estafa y cuentan su historia para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Silvia descubrió por Instagram que habían matado a su hijo

Silvia descubrió por Instagram que habían matado a su hijo: "Cuando vi la noticia, pensé que era la zona donde solía salir"

Talent de La Voz

Los talents de la cuarta gala de La Voz reciben mensajes sorpresa de sus familias antes de su Audición

Españoles presos en Guinea
CARCEL GUINEA

Habla el hermano de uno de los españoles encerrados en 'Black Beach', la cárcel de Guinea Ecuatorial, entre más peligrosas del Mundo

Subida cuotas autónomos indignados
CUOTAS AUTÓNOMOS

La indignación de los autónomos ante la propuesta de subir sus cuotas: “Es un sablazo, el Gobierno está en una burbuja”

Lorena Vázquez
Ex Kiko Rivera

La nueva ilusión de Irene Rosales, ex de Kiko Rivera, podría convertirse en un disgusto: "Tenía tiempo para muchas personas..."

Irene Rosales, expareja de Kiko Rivera, estaría pasando página de su ruptura con el hijo de La Pantoja, aparentemente algo pronto.

Jorge Fernández
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Jorge Fernández, el presentador que pasó de triunfar en las pasarelas a la televisión

El presentador más longevo de La ruleta de la suerte visita el plató para repasar una trayectoria de éxito, sus inicios y su vida más allá de la televisión.

Juan Soto Ivars.

La polémica guía de transexualidad que se enseña a niños de Primaria en el País Vasco: "Hay chicas con pene"

