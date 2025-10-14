Mario Casas confiesa estar "contento" junto a Melyssa Pinto

Fue el pasado mes de marzo cuando comenzaron los rumores que relacionaban a Mario Casas y Melyssa Pinto, una relación que, aunque no se ha llegado a confirmar en ningún momento por parte de los protagonistas, no hay duda de que la pareja está viviendo un momento maravilloso y están de lo más enamorados.

Melyssa Pinto y Mario Casas | Europa Press

Y aunque prefieren no hablar abiertamente de su relación, cuando estás enamorado es difícil de ocultar... Por eso el actor no ha podido evitar mostrarse así de feliz cuando le han preguntado por la influencer.

Mario Casas, en la presentación de su nueva película | Gtres

Además de vivir un gran momento profesional con el estreno de su nueva película, La cena, el intérprete ha confesado estar muy feliz en el terreno personal: "Por suerte, en lo personal también, feliz, contento y muy bien", así lo confesaba ante las cámaras a su llegada a la estación de tren de Madrid, donde llegó acompañado de su hermana Sheila Casas, que es su representante.

Una relación que poco a poco se consolida y con la que ambos están felices.

Recientemente, Mario demostraba públicamente lo orgulloso que está de Melyssa por el lanzamiento de su nueva colección de zapatos junto a Gioseppo dedicándole un bonito mensaje en redes.