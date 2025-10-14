Invierte todos los ahorros de su familia a escondidas y le estafan 40.000 euros: "Pinché en un anuncio de un banco falso"

La formación no te hace escapar de las estafas. Es lo que le ocurrió a Ana, una mujer con un máster en finanzas que trabaja en un banco y que ha perdido 40.000 euros tras invertir a escondidas en un negocio falso.

Todo comenzó cuando vio un anuncio de Instagram que parecía fiable de un banco falso que prometía enseñar a invertir. Aquel anuncio le derivaba a un grupo de WhatsApp con 80 personas másy un profesor que daba clases de inversión.

Un día, recomendaron la compra de unas acciones que prometían mucha rentabilidad. Algunos miembros del grupo aceptaron y comenzaron a comentar sus ganancias por el grupo.

Pese a que al principio desconfiaba, decidió probar suerte al ver que el resto de números pasaba fotos y demostraba sus ganancias. "Era mucha gente en el grupo, parecían perfiles normales", nos cuenta Ana.

Al principio todo parece ir bien, hasta que un día se lo cuenta a una compañera de trabajo que le hace sospechar. Fue entonces cuando trató de llamar a los números del grupo y vio que no daban señal: "Eran todos bots". Además, descubrió que la aplicación donde metía el dinero ya no existía.

Cuando descubre que es una estafa, la policía le advierte que no recuperará su dinero: había perdido 40.000 euros de sus ahorros familiares. "Fue todo creado con Inteligencia Artificial, no se puede rastrear", advierte nuestro colaborador Carlos Quílez.

Pese a la vergüenza que sentía, decidió contárselo a su marido cuando vio que no podía más. Le quedaban 200 euros en la cuenta y necesitaban pedir un préstamo si querían mantener a sus hijos.

Aunque su marido la apoyó, Ana no se perdona a sí misma. La culpa de haber perdido el dinero de toda una vida la persigue y cuenta su historia para evitar que otros caigan en la misma trampa.