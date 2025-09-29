Nivel de dificultad 2
Salchichas caseras de pollo con puré de patata, de Joseba Arguiñano: "Con ingredientes naturales y de primera calidad"
"Hacer las salchichas en casa te da la seguridad de saber qué es lo que llevan dentro", afirma Joseba Arguiñano. Desde luego es un valor añadido a esta receta tan fácil de preparar.
Muchas veces, cuando cocinamos producto elaborados, no sabemos lo que estamos ingiriendo realmente. Pero esto no te ocurrirá si preparas estas salchichas caseras de pollo con puré de patata que nos ha mostrado Joseba Arguiñano.
Además, si haces salchichas de sobra puedes congelar algunas y así tienes para otra ocasión.
Ingredientes, para 4 personas
- 500 g de pechuga de pollo picada
- 1 huevo
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de harina
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Perejil
Para el puré:
- 2 patatas
- 80 ml de leche
- 100 g de mantequilla
- Sal
Elaboración
Pon el huevo en una picadora, agrega el pollo y salpimienta. Pela los ajos e incorpóralos. Añade la harina, el pimentón y un poco de perejil picado. Tritura hasta que consigas una masa homogénea.
Corta un trozo de film de cocina. Pon encima una cucharada de la farsa y enróllala (como si fuera un caramelo) dándole forma de salchicha de manera que quede firme y sin aire. Repite el proceso con toda la farsa hasta que tengas 12 salchichas.
Calienta agua en una cazuela, introduce las patatas y cuécelas durante 30-35 minutos. Pela las patatas, trocéalas ponlas en un vaso batidor y sazónalas. Agrega la leche y la mantequilla, y tritura los ingredientes con una batidora eléctrica.
Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con abundante agua, introduce las salchichas y cuécelas durante 10 minutos. Deja que se templen y retírales el film. Calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite, introduce las salchichas y dóralas bien.
Reparte las salchichas y el puré de patata en 4 platos, y decóralos con unas hojas de perejil.
Consejo
Si haces las salchichas en casa puedes sustituir la carne de pollo por pavo, cerdo, cordero o ternera. Si quieres darles diferentes toques puedes añadirles otros ingredientes como por ejemplo, setas o pimientos.
