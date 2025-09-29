Salchichas caseras de pollo con puré de patata, de Joseba Arguiñano: "Con ingredientes naturales y de primera calidad"

Muchas veces, cuando cocinamos producto elaborados, no sabemos lo que estamos ingiriendo realmente. Pero esto no te ocurrirá si preparas estas salchichas caseras de pollo con puré de patata que nos ha mostrado Joseba Arguiñano.

Además, si haces salchichas de sobra puedes congelar algunas y así tienes para otra ocasión.

Ingredientes, para 4 personas

500 g de pechuga de pollo picada

1 huevo

2 dientes de ajo

1 cucharada de harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 cucharadita de pimentón dulce

Perejil

Para el puré:

2 patatas

80 ml de leche

100 g de mantequilla

Sal

Ingredientes Salchichas caseras de pollo | antena3.com

Elaboración

Pon el huevo en una picadora, agrega el pollo y salpimienta. Pela los ajos e incorpóralos. Añade la harina, el pimentón y un poco de perejil picado. Tritura hasta que consigas una masa homogénea.

Corta un trozo de film de cocina. Pon encima una cucharada de la farsa y enróllala (como si fuera un caramelo) dándole forma de salchicha de manera que quede firme y sin aire. Repite el proceso con toda la farsa hasta que tengas 12 salchichas.

Pon encima una cucharada de la farsa y enróllala | antena3.com

Calienta agua en una cazuela, introduce las patatas y cuécelas durante 30-35 minutos. Pela las patatas, trocéalas ponlas en un vaso batidor y sazónalas. Agrega la leche y la mantequilla, y tritura los ingredientes con una batidora eléctrica.

Pela las patatas, trocéalas ponlas en un vaso batidor y sazónalas | antena3.com

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con abundante agua, introduce las salchichas y cuécelas durante 10 minutos. Deja que se templen y retírales el film. Calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite, introduce las salchichas y dóralas bien.

Introduce las salchichas y dóralas bien | antena3.com

Reparte las salchichas y el puré de patata en 4 platos, y decóralos con unas hojas de perejil.

Consejo

Si haces las salchichas en casa puedes sustituir la carne de pollo por pavo, cerdo, cordero o ternera. Si quieres darles diferentes toques puedes añadirles otros ingredientes como por ejemplo, setas o pimientos.