MEJORES MOMENTOS | 14 DE OCTUBRE
Mónica se estanca en la Gran final de La ruleta de la suerte: “No se me va a olvidar nunca”
El panel de los tres sinónimos parecía más fácil de lo que ha sido en realidad.
Mónica ha llegado a la Gran final después de quitar el puesto a Inés. La concursante del atril amarillo ha tenido la suerte de caer en el gajo dorado del Panel con Bote, asegurando así su pase a la final.
Este panel final decía: “Tres sinónimos: arisco, hosco y huraño”. Parecía fácil de resolver, pero no lo era, como bien ha dicho Jorge Fernández: “Tenía un buen lejos pero no se veía realmente”.
Mónica no ha acertado el panel y no podía aguantar su rabia al descubrir el impresionante premio que tenía ese sobre: “No se me va a olvidar nunca”. ¡Qué pena! ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!
