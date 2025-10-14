Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 14 DE OCTUBRE

Mónica se estanca en la Gran final de La ruleta de la suerte: “No se me va a olvidar nunca”

El panel de los tres sinónimos parecía más fácil de lo que ha sido en realidad.

Mónica se estanca en la Gran final de La ruleta de la suerte: “No se me va a olvidar nunca”

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Mónica ha llegado a la Gran final después de quitar el puesto a Inés. La concursante del atril amarillo ha tenido la suerte de caer en el gajo dorado del Panel con Bote, asegurando así su pase a la final.

Este panel final decía: “Tres sinónimos: arisco, hosco y huraño”. Parecía fácil de resolver, pero no lo era, como bien ha dicho Jorge Fernández: “Tenía un buen lejos pero no se veía realmente”.

Mónica no ha acertado el panel y no podía aguantar su rabia al descubrir el impresionante premio que tenía ese sobre: “No se me va a olvidar nunca”. ¡Qué pena! ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Mónica se estanca en la Gran final de La ruleta de la suerte: “No se me va a olvidar nunca”

Mónica se estanca en la Gran final de La ruleta de la suerte: “No se me va a olvidar nunca”

Juan Soto Ivars.

La polémica guía de transexualidad que se enseña a niños de Primaria en el País Vasco: "Hay chicas con pene"

¡Una tirada fantástica! Mónica consigue un Bote de 1.775 euros

¡Una tirada fantástica! Mónica consigue un Bote de 1.775 euros

Jorge Fernández confiesa su cantante favorito: “Tengo una camiseta firmada por él”
MEJORES MOMENTOS | 14 DE OCTUBRE

Jorge Fernández confiesa su cantante favorito: “Tengo una camiseta firmada por él”

Arguiñano: receta de magras con tomate y pisto, "todo un clásico de la cocina en Navarra"
Para 4 personas

Arguiñano: receta de magras con tomate y pisto, "todo un clásico de la cocina en Navarra"

Delincuentes multirreincidentes
Delincuencia Múltiple

Hacer del delito un modo de vida: la desesperación de la Policía por los delincuentes multirreincidentes

El portavoz de la Confederación Española de Policía ha puesto de manifiesto la impotencia que sienten muchos agentes de Policía cuando tienen la sensación de que su trabajo cae en saco roto con individuos que delinquen una y otra vez pese a contar con numerosas detenciones a sus espaldas.

Karlos Arguiñano: patatas con mejillones al azafrán, una receta casera tan fácil como rica
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: patatas con mejillones al azafrán, una receta casera tan fácil como rica

Arguiñano ha elaborado esta deliciosa receta de patatas con mejillones al azafrán, con ingredientes naturales y muy fácil de preparar.

Raúl García en Espejo Público.

Barrio rico, barrio ¿pobre? Los 160.000 euros por vecino que separan dos mundos a cinco minutos de distancia

Elena Valenciano.

Elena Valenciano: "Conviene pedir perdón por las cosas que estamos viendo en el PSOE, más allá de lo que los tribunales sentencien"

Legionario buscado en TikTok

Se enamora de un legionario, lo busca por TikTok y se encuentra... ¡con su novia!: "Ahora nos hemos hechos súper amigas"

Publicidad