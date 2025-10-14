La indignación de los autónomos ante la propuesta de subir sus cuotas: “Es un sablazo, el Gobierno está en una burbuja”

El Ministerio de Seguridad Social ha propuesto subir las cotizaciones de los autónomos entre un 4% y un 35%. Este aumento supondrá incrementos de entre 11€ y 206€ al mes a partir del próximo año. Hoy en ‘Espejo Público’ hemos hablado con Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, que ha criticado la propuesta y la ha tachado de “inasumible”. “Es un sablazo a los autónomos, un verdadero atraco”, ha denunciado.

“El Gobierno está en una burbuja”

“Por encima de todo, el Gobierno está en una burbuja nublado por los datos macroeconómicos”, ha asegurado el presidente de ATA. Con él coincide David Gómez, autónomo y consultor de empresas, que destaca que “este Gobierno lleva años legislando en contra de las grandes multinacionales sin entender que a los únicos a los que nos afecta es a los pequeños emprendedores”. “Tenemos un autoempleo que nos permite sobrevivir y sacar adelante a nuestras familias lo más dignamente que podemos”, ha explicado el consultor.

Más presión para los autónomos

El incremento de la cuota variará en función del tramo de rendimientos en el que se encuentre cada autónomo y se contemplan 15 tramos distintos. Por ejemplo, el tramo 6 concentrará a aquellos que tienen unos rendimientos de entre 2.030€ y 2.330€. En su caso, la cuota pasará de los 390€ a los 428,53€. En el décimo tramo, que incluye a los autónomos con rendimientos de entre 3.620€ y 4.050€, la cuota subirá más de 100€ al mes. “Vamos a trabajar para que no vea la luz, como pasó con la reducción de la jornada laboral”, ha concluido el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.