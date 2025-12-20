Montse logra 8.975 euros en el panel con la palabra oculta

Uno de los paneles más divertidos es el del ‘panel con pregunta’: acertando la palabra tras resolver el panel, el marcador puede sumar 2.000 euros adicionales.

Montse ha empezado a pasos agigantados el programa, logrando paneles con muy buenos marcadores. En esta ocasión ha conseguido sumar 6.975 euros, evitando la quiebra en más de una ocasión.

La alegría ha sido mayor cuando la concursante ha acertado la palabra oculta y ha sumado 2.000 euros a su marcador. Simulando el baile de las sevillanas se ha decantado por Córdoba y ha conseguido un total de 8.975 euros.