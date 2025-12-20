De perderlo todo a ganar más de 11.000 euros: “Eso es peligroso”

En La ruleta noche puede pasar de todo, desde ganar 100.000 euros hasta no llevarse nada a casa. Montse lo ha vivido en sus propias carnes, la concursante ha podido perder el turno en más de una ocasión.

Por suerte, la ruleta ha seguido girando y la concursante ha logrado sumar dinero a su marcador. La cifra ha ido creciendo poco a poco hasta alcanzar los 11.375 eurazos con el panel.

A la hora de resolver, Montse ha estado muy concentrada hasta el punto de ignorar a Jorge Fernández. Ella ha conseguido resolver el panel y llevarse un gran premio.

