De perderlo todo a ganar más de 11.000 euros: “Eso es peligroso”
Esta concursante ha completado un panel muy bueno en el que ha rozado la quiebra en más de una tirada.
En La ruleta noche puede pasar de todo, desde ganar 100.000 euros hasta no llevarse nada a casa. Montse lo ha vivido en sus propias carnes, la concursante ha podido perder el turno en más de una ocasión.
Por suerte, la ruleta ha seguido girando y la concursante ha logrado sumar dinero a su marcador. La cifra ha ido creciendo poco a poco hasta alcanzar los 11.375 eurazos con el panel.
A la hora de resolver, Montse ha estado muy concentrada hasta el punto de ignorar a Jorge Fernández. Ella ha conseguido resolver el panel y llevarse un gran premio.
