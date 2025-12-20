Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS

De perderlo todo a ganar más de 11.000 euros: “Eso es peligroso”

Esta concursante ha completado un panel muy bueno en el que ha rozado la quiebra en más de una tirada.

Jorge Fernández y Montse

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

En La ruleta noche puede pasar de todo, desde ganar 100.000 euros hasta no llevarse nada a casa. Montse lo ha vivido en sus propias carnes, la concursante ha podido perder el turno en más de una ocasión.

Por suerte, la ruleta ha seguido girando y la concursante ha logrado sumar dinero a su marcador. La cifra ha ido creciendo poco a poco hasta alcanzar los 11.375 eurazos con el panel.

A la hora de resolver, Montse ha estado muy concentrada hasta el punto de ignorar a Jorge Fernández. Ella ha conseguido resolver el panel y llevarse un gran premio.

Revive el momentazo en el vídeo de arriba.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» La Ruleta de la Suerte Noche

Publicidad

Programas

Jorge Fernández y Montse

De perderlo todo a ganar más de 11.000 euros: “Eso es peligroso”

El mensaje de Antonio Orozco a los coaches actuales de La Voz: "Ninguno de vosotros me vais a igualar"

El mensaje de Antonio Orozco a los coaches actuales de La Voz: "Ninguno de vosotros me vais a igualar"

Un regalo inolvidable: Mika emociona a Malú con un mensaje muy personal

Un regalo inolvidable: Mika emociona a Malú con un mensaje muy personal en La Voz

Alejandro y Lola
Viral

La bronca viral de Alejandro a su madre cuando vuelve de fiesta: "He cumplido el sueño de todo hijo"

La declaración de amor de Mika a Pablo López en pleno directo: "¿Escribimos una canción juntos?"
Mejores momentos | Gran Final

La declaración de amor de Mika a Pablo López en pleno directo: "¿Escribimos una canción juntos?"

Una orquesta con globos: Marron sorprende a Malú con un insólito experimento musical en El Hormiguero
¡A patadas!

Una orquesta con globos: Marron sorprende a Malú con un insólito experimento musical en El Hormiguero

La presión con la que sale el aire por la boquilla provoca que se emita el zumbido y que el globo salga propulsado.

Eva Soriano, en El Desafío
Estreno de la nueva temporada

La mejor edición, la más competitiva, emocionante y espectacular de El Desafío, muy pronto en Antena 3

Los miembros del jurado avisan que esta nueva temporada de El Desafío llega muy fuerte. ¿Te la vas a perder?

valoración_Antia

Las bonitas palabras de Pablo López a Antía tras su actuación en la final: "Gracias por tu valentía"

La tradición navideña más peculiar de Roberto Leal: "En mi familia nunca nos comemos las uvas todos a la vez"

La tradición navideña más peculiar de Roberto Leal: "En mi familia nunca nos comemos las uvas todos a la vez"

Tamara Falcó

La función escolar de Tamara Falcó como la Virgen María: “San José era el chico que me gustaba y resultó ser un primo lejano”

Publicidad