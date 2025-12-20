La velocidad de esta concursante para resolver los paneles musicales: “Además, sin ver el panel”

Los paneles musicales son el momento de la noche en los que la banda se luce con temazos. En esta ocasión la pista ha sido ‘Eurovisivos’, las tres canciones han sido interpretadas por los músicos.

A pesar de que el nivel ha estado muy alto durante todo el programa, en esta parte Esmeralda ha estado por delante en todo momento. La concursante ha resuelto los tres paneles en apenas segundos y sin mirar las letras.

“Has puesto la voz de Sergio Dalma”, ha bromeado Jorge Fernández imitando el tono rasgado. El cantante Joaquín Padilla ha interpretado una mítica canción del artista, dejando un momentazo.

Esmeralda ha logrado resolver los tres paneles y doblar los 3.000 euros.