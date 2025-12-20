Boticaria García alerta de la presencia del anisakis en el pescado: ¿cómo podemos detectarlo?

Un estudio alerta de la alta presencia de anisakis en el pescado: el 100% de la merluza europea analizada lo contiene, además del 20% de las anchoas y boquerones. Otros pescados como el jurel, la caballa o la bacaladilla también presentan altos porcentajes de este parásito.

Según nos cuenta Boticaria García, el anisakis puede identificarse a simple vista en el músculo del pescado: es un gusano fino, blanquecino y enrollado en espiral, de entre uno y tres centímetros. Aunque muchas personas no sufren síntomas, alrededor del 10% puede desarrollar alergia, con molestias digestivas o reacciones graves como la anafilaxia.

Para evitar riesgos, Boticaria García recuerda que el vinagre no lo elimina: es imprescindible cocinar el pescado a más de 60 °C o congelarlo a −20 °C durante al menos cinco días si se va a consumir crudo. Los restaurantes están obligados por ley a aplicar esta congelación, por lo que sushi, ceviche o boquerones fuera de casa son seguros.

El aumento del anisakis se relaciona con el calentamiento del mar, la mayor presencia de cetáceos y malas prácticas pesqueras. Aun así, los expertos insisten: no hay que comer menos pescado, sino hacerlo bien, porque sigue siendo clave para una dieta saludable y rica en omega 3.