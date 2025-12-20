Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Salud

Boticaria García alerta de la presencia del anisakis en el pescado: ¿cómo podemos detectarlo?

El anisakis vuelve a encender las alarmas: un informe advierte de que el 100% de la merluza europea analizada contiene este parásito. Boticaria García explica cómo identificarlo, qué riesgos tiene para la salud y, sobre todo, cómo consumir pescado de forma segura sin renunciar a sus beneficios.

Boticaria

Publicidad

Un estudio alerta de la alta presencia de anisakis en el pescado: el 100% de la merluza europea analizada lo contiene, además del 20% de las anchoas y boquerones. Otros pescados como el jurel, la caballa o la bacaladilla también presentan altos porcentajes de este parásito.

Según nos cuenta Boticaria García, el anisakis puede identificarse a simple vista en el músculo del pescado: es un gusano fino, blanquecino y enrollado en espiral, de entre uno y tres centímetros. Aunque muchas personas no sufren síntomas, alrededor del 10% puede desarrollar alergia, con molestias digestivas o reacciones graves como la anafilaxia.

Para evitar riesgos, Boticaria García recuerda que el vinagre no lo elimina: es imprescindible cocinar el pescado a más de 60 °C o congelarlo a −20 °C durante al menos cinco días si se va a consumir crudo. Los restaurantes están obligados por ley a aplicar esta congelación, por lo que sushi, ceviche o boquerones fuera de casa son seguros.

El aumento del anisakis se relaciona con el calentamiento del mar, la mayor presencia de cetáceos y malas prácticas pesqueras. Aun así, los expertos insisten: no hay que comer menos pescado, sino hacerlo bien, porque sigue siendo clave para una dieta saludable y rica en omega 3.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Laura Moure y Jorge Fernández

Nuevo programa de La ruleta de la suerte noche: “Hoy empezamos por los premios”

Boticaria

Boticaria García alerta de la presencia del anisakis en el pescado: ¿cómo podemos detectarlo?

El Desafío regresa más fuerte que nunca

El Desafío regresa más fuerte que nunca: “Es lo más salvaje que vamos a ver en televisión”

Antía gana La Voz 2025: así se ha vivido la Gran Final minuto a minuto
Minuto a minuto

Antía gana La Voz 2025: así se ha vivido la Gran Final minuto a minuto

Antía gana La Voz 2025 en el equipo de Pablo López tras una final llena de emociones y grandes invitados
Coach ganador

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3
Resumen de la gala

Antía gana La Voz 2025 en el equipo de Pablo López tras una final llena de emociones y grandes invitados

La talent, que pasó del equipo de Sebastián Yatra al equipo de Pablo López, se alza con la victoria tras ser la más votada por los espectadores.

Edurne junto a los finalistas en La Final de La Voz
Actuación | Gran Final

Edurne llena de magia navideña la final de La Voz cantando ‘Santa Claus llegó a la ciudad’

Los cuatro finalistas han cantado este tema con la coach de La Voz Kids para llenar de navidad el plató.

Beret y Oihan en La Final de La Voz

¡El dúo que necesitabas! Oihan y Beret dejan sin palabras el plató de La Voz

Ana Torroja y Antía

Ana Torroja y Antía nos regalan este momento en el escenario de La Voz

Emoción y potencia: Malú conmueve en La Voz con ‘El intento’

Emoción y potencia: Malú conmueve en La Voz con ‘El intento’

Publicidad