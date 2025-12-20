Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡A patadas!

Una orquesta con globos: Marron sorprende a Malú con un insólito experimento musical en El Hormiguero

La presión con la que sale el aire por la boquilla provoca que se emita el zumbido y que el globo salga propulsado.

Una orquesta con globos: Marron sorprende a Malú con un insólito experimento musical en El Hormiguero

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Los globos sonoros funcionan gracias a un principio básico de la física: la acción y reacción, el mismo que usan los cohetes reales.

Cuando inflas el globo y lo sueltas sin atarlo, el aire sale disparado hacia atrás y empuja el globo hacia adelante. La forma alargada del globo y el diseño especial de su boquilla ayudan a que el aire salga de manera más eficiente, permitiendo que el globo vuele más recto y rápido. Además, esa misma boquilla hace que el aire al escapar produzca un zumbido o silbido divertido, añadiendo un efecto sonoro mientras se desplaza.

Cuanto más inflado esté el globo, más aire sale y mayor es el empuje, por lo que vuela más rápido y produce un zumbido más fuerte. Además, la dirección en que lo sueltas puede hacer que vaya más recto o se desvíe, mostrando cómo la física del movimiento y la presión interactúan con la forma y el diseño del globo.

Es un ejemplo muy visual y entretenido de cómo la presión del aire se convierte en movimiento y sonido al mismo tiempo.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Una orquesta con globos: Marron sorprende a Malú con un insólito experimento musical en El Hormiguero

Una orquesta con globos: Marron sorprende a Malú con un insólito experimento musical en El Hormiguero

Eva Soriano, en El Desafío

La mejor edición, la más competitiva, emocionante y espectacular de El Desafío, muy pronto en Antena 3

valoración_Antia

Las bonitas palabras de Pablo López a Antía tras su actuación en la final: "Gracias por tu valentía"

La tradición navideña más peculiar de Roberto Leal: "En mi familia nunca nos comemos las uvas todos a la vez"
Su lado más navideño

La tradición navideña más peculiar de Roberto Leal: "En mi familia nunca nos comemos las uvas todos a la vez"

Tamara Falcó
¡Menudo salseo!

La función escolar de Tamara Falcó como la Virgen María: “San José era el chico que me gustaba y resultó ser un primo lejano”

Karlos Arguiñano: receta del exclusivo 'bocado de la reina Strogonoff'
Elige tu preferida

Las recetas más exitosas de Karlos Arguiñano para los amantes de la carne: jugosas, fáciles y económicas

Si eres amante de la carne y estás pensando en el menú festivo de estas navidades, tienes que ver las recetas más exitosas con las que Karlos Arguiñano nos ha conquistado en la cocina.

Pablo y Antía
Entrevista

"Esto es un sueño": las primeras palabras de Antía tras ganar La Voz 2025 junto a Pablo López

Minutos después de proclamarse ganadora del concurso, la talent y su coach Pablo López compartieron sus primeras impresiones tras la final y unas palabras de agradecimiento.

Laura Moure y Jorge Fernández

Nuevo programa de La ruleta de la suerte noche: “Hoy empezamos por los premios”

Boticaria

Boticaria García alerta de la presencia del anisakis en el pescado: ¿cómo podemos detectarlo?

El Desafío regresa más fuerte que nunca

El Desafío regresa más fuerte que nunca: “Es lo más salvaje que vamos a ver en televisión”

Publicidad