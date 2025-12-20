Un regalo inolvidable: Mika emociona a Malú con un mensaje muy personal en La Voz

La Gran Final de La Voz ha llegado a las puertas de la Navidad. Son fechas llenas de tradiciones y Mika ha querido sorprende con una costumbre inglesa. Se trata de los crackers, y a Eva González le ha llegado uno con el nombre de Malú.

Mika ya adelantaba a la coach que dentro iba a encontrar chucherías y, además, un mensaje. Malú lo ha leído primero en voz baja, se ha emocionado y ha compartido después el texto.

"Después de conocerte, sé lo que es 'ponerse flamenco'", empezaba diciendo el mensaje. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!