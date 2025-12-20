Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gran Final

Un regalo inolvidable: Mika emociona a Malú con un mensaje muy personal en La Voz

Entre los dos cantantes se ha fraguado una gran amistad durante esta edición, como ha quedado plasmado en este entrañable momento.

Un regalo inolvidable: Mika emociona a Malú con un mensaje muy personal

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La Gran Final de La Voz ha llegado a las puertas de la Navidad. Son fechas llenas de tradiciones y Mika ha querido sorprende con una costumbre inglesa. Se trata de los crackers, y a Eva González le ha llegado uno con el nombre de Malú.

Mika ya adelantaba a la coach que dentro iba a encontrar chucherías y, además, un mensaje. Malú lo ha leído primero en voz baja, se ha emocionado y ha compartido después el texto.

"Después de conocerte, sé lo que es 'ponerse flamenco'", empezaba diciendo el mensaje. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!

Pablo y Antía

"Esto es un sueño": las primeras palabras de Antía tras ganar La Voz 2025 junto a Pablo López

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Un regalo inolvidable: Mika emociona a Malú con un mensaje muy personal

Un regalo inolvidable: Mika emociona a Malú con un mensaje muy personal en La Voz

Alejandro y Lola

La bronca viral de Alejandro a su madre cuando vuelve de fiesta: "He cumplido el sueño de todo hijo"

La declaración de amor de Mika a Pablo López en pleno directo: "¿Escribimos una canción juntos?"

La declaración de amor de Mika a Pablo López en pleno directo: "¿Escribimos una canción juntos?"

Una orquesta con globos: Marron sorprende a Malú con un insólito experimento musical en El Hormiguero
¡A patadas!

Una orquesta con globos: Marron sorprende a Malú con un insólito experimento musical en El Hormiguero

Eva Soriano, en El Desafío
Estreno de la nueva temporada

La mejor edición, la más competitiva, emocionante y espectacular de El Desafío, muy pronto en Antena 3

valoración_Antia
Mejores momentos | Gran Final

Las bonitas palabras de Pablo López a Antía tras su actuación en la final: "Gracias por tu valentía"

El cantante malagueño ha recordado una coincidencia entre su talent, que acabó la noche como ganadora, y sus primeros pasos en la música.

La tradición navideña más peculiar de Roberto Leal: "En mi familia nunca nos comemos las uvas todos a la vez"
Su lado más navideño

La tradición navideña más peculiar de Roberto Leal: "En mi familia nunca nos comemos las uvas todos a la vez"

El presentador de Pasapalabra afirma que, por sus hijos, su día favorito de la Navidad es el 25 de diciembre y elige el menú esencial que no debe faltar en estos días: "Mi suegra hace una lubina al horno increíble".

Tamara Falcó

La función escolar de Tamara Falcó como la Virgen María: “San José era el chico que me gustaba y resultó ser un primo lejano”

Karlos Arguiñano: receta del exclusivo 'bocado de la reina Strogonoff'

Las recetas más exitosas de Karlos Arguiñano para los amantes de la carne: jugosas, fáciles y económicas

Pablo y Antía

"Esto es un sueño": las primeras palabras de Antía tras ganar La Voz 2025 junto a Pablo López

Publicidad