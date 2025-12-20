Mejores momentos | Gran Final
Un regalo inolvidable: Mika emociona a Malú con un mensaje muy personal en La Voz
Entre los dos cantantes se ha fraguado una gran amistad durante esta edición, como ha quedado plasmado en este entrañable momento.
La Gran Final de La Voz ha llegado a las puertas de la Navidad. Son fechas llenas de tradiciones y Mika ha querido sorprende con una costumbre inglesa. Se trata de los crackers, y a Eva González le ha llegado uno con el nombre de Malú.
Mika ya adelantaba a la coach que dentro iba a encontrar chucherías y, además, un mensaje. Malú lo ha leído primero en voz baja, se ha emocionado y ha compartido después el texto.
"Después de conocerte, sé lo que es 'ponerse flamenco'", empezaba diciendo el mensaje. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!
