La bronca viral de Alejandro a su madre cuando vuelve de fiesta: "He cumplido el sueño de todo hijo"

Aunque suele ser al revés, Alejandro se ha hecho viral en redes por el discurso que le ha dado a su madre Lola cuando esta volvía de fiesta. ¡Divertidísimo!

Alejandro y Lola

Son las madres las que suelen reprender a sus hijos cuando se pasan saliendo de fiesta. Sin embargo, Alejandro ha triunfado en redes sociales por el caso contrario: ha sido él quien le ha echado la bronca a su madre, Lola.

"Salí con mis amigas de juerga e invertimos los papeles", nos cuenta Lola. Al llegar a casa, su hijo le recibió con frases típicas de madre: "preocupado me tenías", "llevo llamándote todo el día", "¿te parece que son horas?".

Alejandro está orgulloso de haber cumplido el sueño de todo hijo: darle a una madre de su propia medicina. ¡No te pierdas cómo nos lo cuentan en el vídeo de arriba!

