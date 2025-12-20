Antena3
Álvaro se lleva el bote y juega la Gran Final con casi 34.000 euros

Increíble, el bote en una sola tirada y con pase directo a la final.

Álvaro

Julio Gil López
Publicado:

Es difícil conseguir acertar en el gajo del bote y tener claro el panel para resolver, pero lo que ha hecho este concursante es aún más improbable. Álvaro le ha tocado el turno después de que su compañera acumulase más de 22.000 euros en el bote.

La jugada era difícil, pero de conseguir el bote tenía el pase a la final directamente. “Has ido a por él, ¿no?”, ha preguntado el presentador ante la precisión del concursante.

La jugada le ha salido redonda y ha logrado sumar 22.575 euros a su marcador, logrando un total de más de 30.000 euros, lo que ha permitido a Álvaro pasar a la final directamente, ¡increíble!

Revive este momentazo en el vídeo de arriba.

Álvaro

Álvaro se lleva el bote y juega la Gran Final con casi 34.000 euros

