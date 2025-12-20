Antena3
"Esto es un sueño": las primeras palabras de Antía tras ganar La Voz 2025 junto a Pablo López

Minutos después de proclamarse ganadora del concurso, la talent y su coach Pablo López compartieron sus primeras impresiones tras la final y unas palabras de agradecimiento.

Pablo y Antía

La emoción todavía se notaba en el plató minutos después de proclamarse ganadora de La Voz 2025. Antía, visiblemente emocionada, apenas podía asimilar lo que acababa de ocurrir. “Esto es un sueño. Llevo viviendo en un sueño desde 2022, llevo en un sueño… esto es muy fuerte”, confesaba la talent, todavía con la voz temblorosa tras conocer que el público la había elegido como la mejor voz del país.

A su lado, Pablo López, orgulloso y emocionado, quiso poner palabras al significado de la victoria. Para el coach malagueño, el triunfo va mucho más allá de un trofeo: “Ha ganado la música”, afirmó con rotundidad.

“Se puede afinar con el alma más que con la garganta, y eso es Antía”

Pablo López

Dirigiéndose directamente a su talent, le lanzó un mensaje que resume su forma de entender el arte y el camino que ahora comienza para ella: “Antía, tienes una obligación, como un superhéroe que eres: el poder de lo que has hecho en todas partes, tienes volver siempre”.

Pablo López también quiso destacar aquello que ha definido a Antía durante toda la edición y que, para él, marca la diferencia entre cantar y emocionar: “Se puede afinar con el alma más que con la garganta, y eso es Antía”, le dijo, dejando claro que su sensibilidad y verdad han sido las claves de una victoria que celebra la música en su estado más puro.

Unas primeras palabras cargadas de emoción que ponen el broche perfecto a una edición en la que Antía y Pablo López han construido una historia de confianza, crecimiento y conexión artística que ya forma parte de la historia de La Voz.

Pablo y Antía

