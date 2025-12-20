La reflexión de Jorge Fernández sobre la perspectiva del éxito: “Vivir de acuerdo contigo mismo”

El presentador siempre está muy atento a los mensajes que aparecen en cada panel y hace algún comentario perspicaz sobre los temas que le gustan. En esta ocasión, el panel ha consistido en una frase de Fernán Gómez.

La frase que conformaba el panel ha mandado un mensaje sobre el éxito y el fracaso a lo que Jorge Fernández ha hecho una reflexión propia. “¿Qué es el éxito?” ha comenzado diciendo.

El presentador se ha dirigido a una de las concursantes haciendo referencia a la historia de su presentación a lo que ha respondido: “la vida es tiempo y el tiempo se va”.

Un momento muy especial entre los concursantes y el presentador del programa.