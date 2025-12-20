El mensaje de Antonio Orozco a los coaches actuales de La Voz: "Ninguno de vosotros me vais a igualar"

Antonio Orozco también tuvo su espacio en la gran final de La Voz. Aunque este año el cantante catalán no ha tenido un asiento en el plató de La Voz, su presencia ha sido constante a lo largo del programa. También tuvo la oportunidad de cantar en la segunda semifinal, maravillando a todos.

De cara a la final, Orozco quiso mandar un mensaje de cariño a los cuatro finalistas del programa y también a los coaches... pero también les lanzó un dardo. "Ninguno de vosotros me vais a igualar", dijo el autor de 'Pedacitos de ti'. Se refería a la cantidad de veces que ha ganado el programa con alguno de sus pupilos. "No me caben los premios en mi casa", recordó a modo de broma el ganador de la edición de adultos de 2024.

Asímismo, recordó que como promesa por su último triunfo se rapó el pelo y lanzó el reto al nuevo coach ganador.