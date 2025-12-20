Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido

La madre de Gabriel muere tras sufrir un fuerte ataque de asma.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Damián y Begoña estarán muy preocupados por Delia. La mujer no dará señales de vida y ambos decidirá entrar en su habitación para comprobar si está bien. ¡Allí, descubrirán a Delia muerta en el suelo!

Tras las pruebas de la doctora, se enterarán que la mujer sufrió un fuerte ataque de asma y que no le dio tiempo a alcanzar su inhalador. ¿Descubrirán que minutos antes de su muerte tuvo una fuerte discusión con Gabriel?

La familia se lo contará a Gabriel que tendrá que cancelar su viaje a París para reunirse con Isabel. ¿Cómo reaccionará tras enterarse de la noticia?, ¿Isabel cómo se tomará que no acuda a su cita?

Maripaz regresa de la entrega de premios un poco contentilla y Manuela le volverá a decir a su sobrina que no se fía nada de esa chica.

Marta hablará con Pelayo y le contará las amenazas de Cárdenas. Su marido tiene una semana para dimitir de su cargo o su gran secreto saldrá a la luz.

Gema y Joaquín le contarán a Teo que va a tener un hermanito. El pequeño se podrán muy contento y le hará mucha ilusión convertirse en hermano mayor.

David se sincerará con Carmen. Le dirá que cuando él llegó a la colonia ya sabía que Carmen trabajaba allí y que nunca ha podido olvidarla. El joven le dice a la mujer de Tasio que va a pedir su traslado. ¿Qué pasará?

Adelántate al próximo capítulo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido

Kazim

El detrás de cámaras más divertido de Una nueva vida: Kazim sale de un jarrón y da un susto a sus compañeros

Octavio Oramas

Encuentran el cuerpo de Mónica y Octavio lo pierde todo, el jueves en La Encrucijada

Fran Moreta nos cuenta cómo es un día de rodaje de Sueños de libertad: “Nos lo pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”
ENTREVISTA A UNO DE SUS DIRECTORES

Fran Moreta nos cuenta cómo es un día de rodaje de Sueños de libertad: “Nos lo pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”

Raúl Sanz
Contenido exclusivo

Así se convirtió Raúl Sanz en Saúl Garza, el villano de La Encrucijada: “Era una complicación que me gustó hacer”

Uras
Avance de Renacer

“Yo tengo los vídeos originales”: la confesión de Seren, a punto de desmontar todas las mentiras de Uras

En los próximos capítulos de Renacer, Seren deja a todos sin palabras al revelar que tiene las grabaciones originales. Su confesión pone a Uras contra las cuerdas y amenaza con destruir su matrimonio y su reputación.

Capítulo 461 de Sueños de libertad; 19 de diciembre: Maripaz acompaña a doña Clara a recoger el premio de la casa cuna
Resumen

Capítulo 461 de Sueños de libertad; 19 de diciembre: Maripaz acompaña a doña Clara a recoger el premio de la casa cuna

Claudia sigue enferma y no ha podido ir a recoger el premio… pero Maripaz está encantada de hacerlo por ella.

Delia sufre un grave ataque de asma tras una discusión con Gabriel, ¿sobrevivirá?

Delia sufre un grave ataque de asma tras una discusión con Gabriel, ¿sobrevivirá?

Cárdenas amenaza a Marta: si Pelayo no dimite como gobernador civil, su secreto saldrá a la luz.

Cárdenas amenaza a Marta: si Pelayo no dimite como gobernador civil, su secreto saldrá a la luz.

Seyran

Ferit salva a Seyran de su secuestro y Kazim promete venganza, este domingo en Una nueva vida

Publicidad