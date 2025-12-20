Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Damián y Begoña estarán muy preocupados por Delia. La mujer no dará señales de vida y ambos decidirá entrar en su habitación para comprobar si está bien. ¡Allí, descubrirán a Delia muerta en el suelo!

Tras las pruebas de la doctora, se enterarán que la mujer sufrió un fuerte ataque de asma y que no le dio tiempo a alcanzar su inhalador. ¿Descubrirán que minutos antes de su muerte tuvo una fuerte discusión con Gabriel?

La familia se lo contará a Gabriel que tendrá que cancelar su viaje a París para reunirse con Isabel. ¿Cómo reaccionará tras enterarse de la noticia?, ¿Isabel cómo se tomará que no acuda a su cita?

Maripaz regresa de la entrega de premios un poco contentilla y Manuela le volverá a decir a su sobrina que no se fía nada de esa chica.

Marta hablará con Pelayo y le contará las amenazas de Cárdenas. Su marido tiene una semana para dimitir de su cargo o su gran secreto saldrá a la luz.

Gema y Joaquín le contarán a Teo que va a tener un hermanito. El pequeño se podrán muy contento y le hará mucha ilusión convertirse en hermano mayor.

David se sincerará con Carmen. Le dirá que cuando él llegó a la colonia ya sabía que Carmen trabajaba allí y que nunca ha podido olvidarla. El joven le dice a la mujer de Tasio que va a pedir su traslado. ¿Qué pasará?

