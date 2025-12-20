La declaración de amor de Mika a Pablo López en pleno directo: "¿Escribimos una canción juntos?"

La química que ha surgido entre Mika, Pablo López, Malú y Sebastián Yatra, los cuatro coaches de esta edición de La Voz ha sido, sin duda, inigualable. Entre ellos, el artista libanés ha sorprendido con su espontaneidad y frescura. En la Gran Final, ha querido dejar su huella personal.

Mika ha dado a Pablo un curioso regalo: un cracker. El coach malagueño ha descubierto lo que había dentro. Entre los detalles, un bonito mensaje que terminaba con una pregunta: "¿Escribimos una canción juntos?". Los dos se han fundido en un gran abrazo. "Últimamente escribo pensando en él", ha asegurado Pablo sobre su compañero de sillón.

Entre los objetos que han caído del cracker, Eva González ha encontrado un detalle que ha convertido para el momento en un anillo de compromiso. La magia del directo ha hecho que la pregunta de Mika se haya convertido en toda una proposición, en una gran declaración de amor hacia Pablo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!