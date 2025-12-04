Tomás Gómez: "El PSOE está pilotado por un conductor suicida"

Tomás Gómez se ha convertido en una de las voces más críticas con Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista. Quien fuera secretario general de los socialistas madrileños considera que el 'caso Paco Salazar' coloca a su partido en una situación crítica. "El PSOE en este momento está desbordado, está sin rumbo y cada día aparece un escándalo nuevo que suma y sigue con todo lo anterior, - responde Gómez a Susanna Griso.- Ha llegado un momento en que la dirección política del PSOE está en un callejón sin salida, está pilotado por un conductor suicida en medio de la legislatura y lo que se percibe es el cambio de ciclo. Yo creo que la etapa de Pedro Sánchez ha terminado para España y para el partido socialista".

Tomás Gómez fue secretario general del PSOE madrileño entre 2007 y 2015. Desde entonces dejó cualquier cargo de responsabilidad y ejerce de docente y economista. "Va a ser difícil la reconstrucción del Partido Socialista porque mucho tiempo haciendo muchas cosas mal va a requerir muchísimo más tiempo haciendo las cosas sin cometer errores; a los que tengan la tarea en el periodo en el que Pedro Sánchez ya no lidere y su equipo no esté al frente del Partido Socialista, los que le toque en ese momento van a tener un trabajo difícil por delante", añade en una entrevista en el programa Espejo Público.

"Vergüenza e impotencia"

Gómez añade: "En el momento actual es que esto ya no se puede sostener, es que cuando no ingresan en prisión los secretarios de organización tenemos un escándalo en el entorno de Moncloa, ahora el que sale en Málaga, no puede estar sometido el Estado, por la voluntad de Pedro Sánchez, a un chantaje permanente del independentismo". Tras las declaraciones de Sánchez reconociendo incumplimientos con Junts, Gómez siente "vergüenza e impotencia. Aquí hay cientos de concejales y responsables municipales y, precisamente por ellos, Pedro Sánchez tiene que dimitir; el daño que hace a esos miles de personas que dedican su día a un ideal, Sánchez los está arrasando, se los lleva por delante y quiere que las elecciones autonómicas y municipales sean antes que las generales para que el electorado enfadado se descargue contra quien no tiene la culpa; esto requiere un cambio de timón".

Gómez califica de "genuflexión con Junts y Puigdemont" la nueva actitud de Sánchez, y añade que "no puede humillar al Estado, no puede humillar las instituciones, no puede rebanar cada día una loncha más de lo que es de todoslos españoles para sus intereses, ni siquiera partidistas, sino particulares".

"No voy a votar a Pedro Sänchez"

Ante la posibilidad de una convocatoria electoral, Gómez pide a los socialistas que no voten por Pedro Sánchez. "Estamos en tal emergencia nacional que yo lo que le pido a los socialistas de verdad, y hay muchos socialistas de verdad en este país y en el partido, que ser leal con el PSOE y ser socialista de verdad hoy es decirle a Pedro Sánchez que se vaya. Y si convoca elecciones y es el cabeza de cartel, los socialistas de verdad no pueden votar a Pedro Sánchez y a esta banda. Esto es una emergencia nacional con una pérdida de calidad democrática, con una erosión de las instituciones, con un desprecio al Parlamento, con un desprecio al poder judicial, con un desprecio a España en su conjunto. Esto es inaceptable e insoportable", sentencia Gómez.

Gómez niega que esto sea un llamamiento a votar al Partido Popular. "Cada uno que vote lo que tenga que votar, pero un socialista no puede votar a Pedro Sánchez, habrá muchos socialistas que decidan no ir a votar o que voten en blanco, lo que tengan que hacer, que cada uno decida". Y termina sus palabras sentenciando: "Si es Pedro Sánchez el cabeza de lista yo no voy a votar a Pedro Sánchez y los socialistas de verdad no pueden votar a alguien que no lo es".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.